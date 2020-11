Scommesse Calciomercato: torna la telenovela Leo Messi via dal Barcellona. Quota @2.50 per l'arrivo al Manchester City di Guardiola

È stato il tormentone del calciomercato estivo e promette di diventarlo anche per la sessione invernale. Il caso Messi-Barcellona torna in primo piano dopo la mancata convocazione dell'argentino per la trasferta di Champions con la Dinamo Kiev.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Messi via dal Barcellona? Torna la telenovela di Calciomercato

Ci risiamo, nelle ore in cui è arrivata la tristissima notizia della morte di Diego Armando Maradona, si riaccende anche la telenovela sul suo erede in patria, Leo Messi. A riaccendere il tormentone è la mancata convocazione dell'argentino per la trasferta di Champions con la Dinamo Kiev, per il club un semplice turnover, ma per i bookmaker un indizio pesante sulla frattura mai sanata tra il numero 10 e la società.

Nemmeno le dimissioni del presidente Bartomeu sono bastate a calmare le acque, visto che per la prossima finestra di mercato il Manchester City è di nuovo in agguato: i Citizens, pronti a follie già ad agosto, puntano a un contratto decennale e nelle quote Snai il sì a Guardiola si gioca @2,50. Non solo, visto che in lista tornano anche Psg e Inter (entrambe @10,00), pure sotto i riflettori nei mesi scorsi. Al momento, comunque, tiene duro il fronte blaugrana, con il Barcellona ancora in testa @1,50.

