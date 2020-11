Scommesse Calciomercato: Calhanoglu in visita a Torino, i bookmakers si scatenano con le quote del turco alla Juventus

Le ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan hanno attirato da tempo l'attenzione della Juventus. I bookmakers si scatenano sulle quote del turco alla Juventus.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Calhanoglu, c'è l'interesse della Juve e la quota sul trasferimento cala

Non è un mistero l'interesse del club bianconero nei confronti dell'esterno turco classe 1994, Hakan Calhanoglu, che ancora non ha raggiunto un accordo con i rossoneri sul rinnovo del contratto. L'ultimo elemento ad alimentare i rumors di mercato in direzione bianconera, e quindi l'interesse da parte dei betting analyst di Sisal Matchpoint, è stata la foto scattata dal numero 10 rossonero a Torino con il connazionale Demiral. Secondo i bookmaker, che offrono Calhanoglu alla corte di Pirlo alla Juventus @4,00 entro il 30 settembre 2021, i bianconeri potrebbero lavorare sottotraccia per trovare un'intesa economica col diretto interessato.

