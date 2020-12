Scommesse Calciomercato: Messi sulle orme di Diego Armando Maradona? @50 la quota di Lionel al Napoli

In rotta da tempo con un Barcellona in crisi, è tornata la telenovela di calciomercato di Leo Messi e i bookmakers si sono scatenati anche per l'approdo a Napoli, sulle orme del compianto Diego Armando Maradona.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Messi sulle orme di Diego Armando Maradona a Napoli?

Abbiamo già parlato della seconda stagione della telenovela più amata dagli appassionati di calciomercato, quella tra Leo Messi e il Barcellona. Il ricongiungimento con Guardiola al Manchester City rimane l'opzione favorita (leggi qui) ma non mancano le sorprese.

Saremo al Fantamercato, alla suggestione, alla pazza idea o al sogno. In qualsiasi modo vogliamo definirlo, l'arrivo di Lionel Messi al Napoli è alquanto improbabile. Eppure una piccolissima speranza per i tifosi partenopei c'è. I betting analyst di Sisal Matchpoint, infatti, hanno aperto una scomessa sul talento argentino, in rotta con il Barcellona già da qualche mese. La possibilità di vedere la Pulce calcare i campi della Serie A che per anni hanno visto Diego Armando Maradona è offerta @50,00 (entro il 30 settembre 2021). Una quota molto alta che però lascia aperta una porta ad un Maradona-Bis, come accadde nel 1984 quando il Pibe de Oro scelse la Serie A e il Napoli.

Secondo voi dove giocherà Leo Messi? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.