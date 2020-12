Scommesse Calciomercato: rottura Gomez-Gasperini. I book aprono le quote sul Papu. Milanesi e romane in prima fila

Sembrava una di quelle favole a lieto fine. E invece, dopo sei stagioni e mezza e la rottura con Gasperini, le strade del Papu Gomez e dell’Atalanta sono destinate a separarsi.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Papu Gomez, almeno 6 squadre interessate all'Argentino

Tra Alejandro Gomez e l'Atalanta tira sempre più aria d'addio. Dopo il post su Instagram pubblicato dal 'Papu' nella mattinata di ieri, una separazione a gennaio prende sempre più piede. Al riguardo, i betting analyst di Snai hanno prontamente aperto una scommessa sul futuro dell'argentino (entro il 2 febbraio 2021). La frattura tra il capitano e Gian Piero Gasperini sembra ormai essere insanabile, tanto che la permanenza di Gomez a Bergamo dopo il mercato di gennaio i bookmaker vale @7 volte la posta. Su di lui si prepara un'autentica asta, con ben sei squadre allineate a quota @8,00: ci sono due derby, quello di Roma con giallorossi e Lazio e quello di Milano con Inter e Milan, insieme all'approdo al Napoli e al Paris Saint Germain.

Piu staccata un'altra italiana, la Fiorentina @10,00. Il Papu non vorrebbe perdere l'occasione di far parte della spedizione Albiceleste in Coppa America. Ecco allora che per i bookmaker resta difficile la destinazione Emirati Arabi o Cina, entrambe fissate in lavagna @15,00. Nel tabellone Snai ci sono anche Torino e Juventus ma piuttosto lontane dalle altre squadre italiane, rispettivamente offerte @20,00 e @25,00.

La pensano un pò diversamente i betting analyst di Stanleybet.it che danno gli arabi dell’Al Nasr in quota @3,00 visto che sembrano pronti a mettere un bel po’ di soldi sul tavolo per assicurarsene le giocate, ma il numero 10 atalantino preferirebbe un campionato di prima fascia. Così ecco profilarsi un testa a testa tra Roma e Milan, date entrambe @6,00. Le sponde rossonere e giallorosse sono le più probabili per il bookmaker inglese, ma non le uniche visto che @8,00 sono date Inter e Lazio, insieme al Boca Juniors, la Juventus è più defilata anche qui, ma con quota molto più bassa @10.

Secondo voi dove giocherà Gomez? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.