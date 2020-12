Scommesse Calciomercato: Paulo Dybala e la Juventus in fase di stallo. L'addio della Joya ai bianconeri si gioca appena @1.57 di quota

Continua il tira e molla in casa Juventus e il nome in uscita è ormai da tempo quello di Paulo Dybala. La Joya via da Torino entro il 30 settembre 2021 si gioca solo @1.57.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Joya in uscita dalla Juventus. Scende ancora la quota di Dybala lontano da Torino

La trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto vive attualmente una lunga fase di stallo. E ad alimentare le voci di mercato intorno all'attaccante argentino contribuiscono i pochi minuti concessi da Andrea Pirlo. Lo sanno bene i betting analyst di Sisal Matchpoint che ipotizzano un futuro lontano da Torino per Dybala. Il suo addio (entro il 30 settembre 2021) alla maglia bianconera, infatti, si gioca @1,57. Al contrario, una sua permanenza è in lavagna @2,25. La seconda eventualità potrebbe basarsi anche sulle recenti dichiarazioni di Andrea Agnelli, che ha confermato di aver offerto all’argentino un rinnovo con ingaggio da capogiro.

