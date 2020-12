Scommesse Calciomercato: Sergio Ramos in bianconero, i bookmakers dimezzano la quota

Si continua a parlare di Sergio Ramos in uscita dal Real Madrid e i bookmakers rilanciano la quota dimezzata di Ramos alla Juventus dove ritroverebbe il suo ex compagno, Cristiano Ronaldo.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Sergio Ramos @4.50 in bianconero. Quota dimezzata nell'ultimo mese

Il futuro di Sergio Ramos è sempre più un rebus. Se da una parte il presidente del Real Madrid Florentino Perez sta cercando di premere sull’acceleratore per trovare un accordo col giocatore in scadenza il prossimo giugno, dall'altra i betting analyst di Snai aprono le porte a un possibile trasferimento alla Juventus.

Un mese fa infatti il passaggio ai bianconeri era dato @8,00, mentre ora paga @4,50 (entro il 12 settembre 2021). Un crollo di quota evidente che testimonia come la Juventus sia veramente intenzionata ad acquistare a parametro zero il difensore spagnolo. Sergio Ramos potrebbe fare lo stesso percorso di Cristiano Ronaldo, ma attenzione al Paris Saint Germain, offerto alla stessa quota, e soprattutto al futuro in Mls, che paga 3,50 volte la posta.

Secondo voi dove giocherà Sergio Ramos? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.