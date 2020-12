Scommesse Calciomercato: cala la quota di Papu Gomez al Inter. Nainggolan in uscita per i nerazzurri che sono interessati anche a Graziano Pellè

Molto movimento in casa Inter secondo i bookmakers che hanno aggiornato diverse quote per le scommesse sul Calciomercato, in particolare quelle del Papu Gomez in uscita dall'Atalanta.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Papu Gomez, Radja Nainggolan e Graziano Pellè?

Inizia a delinearsi il futuro del Papu Gomez. Dopo la rottura con Gasperini, il fantasista argentino sembra destinato a lasciare definitivamente l'Atalanta già a gennaio e i bookmaker continuano ad aggiornare il tabellone della sua prossima squadra. Se inizialmente la destinazione Emirati Arabi era la più plausibile, ora le quote sono totalmente cambiate. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it infatti in prima fila ci sono Inter e Milan offerti @5,00, ma il dato che balza agli occhi degli scommettitori è la valutazione dei nerazzurri che pochi giorni fa erano dati @8,00. Un crollo di quota che lascia pensare ad un possibile scatto decisivo nelle trattative di Marotta e Ausilio. Si allontana invece la Roma che inizialmente pagava 6 volte la posta, mentre ora è offerta @9,00. Sempre defilata la Juventus @10,00.

Futuro sempre più lontano dall'Inter per Radja Nainggolan. Dopo il prestito al Cagliari nella scorsa stagione e i soli 42 minuti giocati finora, il centrocampista belga è chiaramente fuori dai piani del tecnico Antonio Conte. Un rapporto agli sgoccioli che in quota apre a uno scenario suggestivo, quello del ritorno alla Roma: il nuovo sì ai giallorossi, dopo i quattro anni intensi vissuti nella Capitale tra il 2014 e il 2018, è offerto @5,00 sul tabellone Sisal Matchpoint. Una valutazione "corposa", probabilmente dovuta alle altre possibili destinazioni - Cagliari su tutte - ma che non esclude il colpo di scena entro il prossimo febbraio.



Approposito di ritorni nella Capitale. Nuovo aggiornamento anche sul Faraone di cui parlavamo un paio di giorni fa di rientro in Italia e la quota nelle ultime 48 ore è calata ancora. In particolare la Roma e Stephan El Shaarawy sono sempre più vicini. Il rientro in Italia del fantasista classe 1992 è praticamente certo nel prossimo mercato di gennaio e la destinazione sembra essere proprio Trigoria, come ribadito dai betting analyst di Snai. La quota relativa al ritorno in giallorosso di El Shaarawy, infatti, è in calo: @1,85, contro i @2,00 di qualche giorno fa. A confermare l'idea c'è anche l’aumento, al contrario, della quota che lo vedrebbe ancora in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua: da @2,25 è passata a @2,35. Resta viva, inoltre, la possibilità di un approdo alla Fiorentina, anche se la quota era e rimane alta @8 volte la posta.

Il ritorno di Graziano Pellè in Italia sembra sempre più certo. Dopo cinque stagioni in Cina con la maglia dello Shandong Luneng, infatti, il centravanti salentino dovrebbe far rientro in Serie A nel mercato di gennaio. Nei giorni scorsi si era profilato un derby di mercato tra i nerazzurri ed il Milan, ma i betting analyst di Snai sembrano non aver più dubbi: l’approdo alla corte di Conte per Pellè vede la quota in caduta libera: da 4,00 a @2,75. Una variazione che apre ad uno scenario di mercato con finale quasi scontato, considerando anche l’aumento in lavagna per la quota Milan, salita addirittura @33,00. In Italia Pellè ha estimatori anche alla Fiorentina. Il futuro in viola del centravanti si gioca però @6,00. Più staccate le ipotesi di un trasferimento negli Emirati Arabi @10,00 e MLS @15,00.

