Scommesse Calciomercato: mercato allenatori, quale sarà la prossima panchina di Allegri? Trattativa rinnovo Lazio-Inzaghi, ma occhio alla Juve. Tutte le quote

Torniamo a parlare di Calciomercato visto che sono ore calde a pochi giorni dall'inizio della sessione invernale, non solo sul fronte giocatori, ma anche su quello degli allenatori, con alcune panchine calde.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove alleneranno Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi?

Rimpianto di molti tifosi juventini e idea allettante per diversi top club europei. Questa è la situazione di Massimiliano Allegri, in attesa di una nuova sistemazione dopo le 5 stagioni alla Juventus. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint il futuro del tecnico livornese potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale con Arsenal, Inter, Barcellona e Manchester United a parteciparvi. L’approdo entro il 31 agosto 2021 di Allegri ad uno di questi club è infatti in lavagna @6,00.

Tra le ipotesi dei bookmaker ce n'è una particolare e alquanto romantica: il Monza di Silvio Berlusconi, offerto @20,00, addirittura alla pari di Chelsea, Juventus, Liverpool, Everton e Tottenham. Una suggestione che riporta alla stagione 2010/11 quando Allegri conquistò il suo primo scudetto da allenatore sulla panchina del Milan, quando Berlusconi ne era ancora il proprietario. In Brianza, inoltre, Allegri ritroverebbe anche Adriano Galliani e Kevin Prince Boateng, altri artefici del successo tricolore. Tornando alle quote, invece, dopo il quartetto composto da Arsenal, Inter, Barcellona e Manchester United, i trader di Sisal Matchpoint propongono Real Madrid @9,00, Paris Saint Germain @12,00 e Manchester City @16,00. Attenzione, però, alla variante rappresentata da un altro anno sabatico, in quota @7,50.

La Lazio è la prima scelta, ma la tentazione Juventus torna a farsi largo tra i bookmaker. Il futuro di Simone Inzaghi, alle prese con le trattative per il rinnovo, è ancora biancoceleste nelle valutazioni di Stanleybet.it, che offre @1,75 la conferma del tecnico al 31 luglio 2021. Difficile però ignorare il richiamo da Torino, soprattutto dopo il no di Inzaghi alla prima offerta della società. L'allenatore era già finito nel mirino dei bianconeri per il post-Allegri e oggi il blitz della Juve - supponendo un nuovo avvicendamento in panchina - è l'alternativa numero uno alla Lazio, a quota @3,50. Più complicata la pista che porta a Milano, sponda Inter: la staffetta con Antonio Conte è al momento a un sostanzioso @10,00, addirittura alle spalle del Milan, che @6,00 segue la Juve in tabellone. Le opzioni estere mettono sul piatto Siviglia, Valencia e Arsenal, tutte @30,00, mentre @50,00 spunta anche il Barcellona.

Secondo voi dove alleneranno Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.