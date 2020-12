Scommesse Calciomercato: PSG vicino ad Eriksen. In uscita Mauro Icardi scalda le quote dei bookmakers verso il Milan

Il PSG ha ufficializzato l'esonero di Teuchel in panchina, ma si parla anche di mercato con Mauro Icardi in uscita che potrebbe tornare a Milano, sponda rossonera! Il PSG sembra sempre più vicino a chiudere l'affare con l'Inter per Eriksen.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Eriksen e Mauro Icardi?

Futuro ancora da scrivere per Christian Eriksen, ma il fantasista, che ormai non trova più spazio nell’Inter, sembra sempre più vicino al Paris Saint-Germain. I betting analyst di Snai danno il suo approdo al club parigino @1,85 (entro il 2 febbraio 2021), forse complice anche l’imminente arrivo in panchina di Mauricio Pochettino, con cui Eriksen ha già lavorato insieme al Tottenham, con ottimi risultati. La quota, in calo rispetto al 6,50 di qualche settimana fa, potrebbe essere più di un indizio. In aumento, invece, le quote per un futuro sempre in Serie A: la permanenza all’Inter passa da @2,00 a @4,00, mentre il trasferimento alla Roma sembra ormai fuori discussione. La quota proposta dai bookmaker, da @10,00, è volata a @18,00. Crescono anche le valutazioni che portano all'estero: l’Arsenal passa da @5,00 a @6,00, mentre il Borussia Dortmund si gioca @10,00 contro i @5,00 di qualche settimana fa; ferma @10,00, invece, l’opzione Manchester United.

Il dopo-Ibrahimovic al Milan porta il nome di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, attualmente in forza al Paris Saint Germain, potrebbe essere infatti l’obiettivo numero uno dei rossoneri. La conferma arriva dai bookmaker: i trader di Sisal Matchpoint danno @5,00 il ritorno dell'argentino a Milano, sponda rossonera, entro il 30 settembre 2021. Una quota non ancora non bassissima, ma decisamente "possibile". Dopo appena due anni con la maglia del Paris Saint Germain, quindi, per Icardi si paventa un ritorno in Italia con il più classico dei “tradimenti” sportivi. Con l’Inter, di cui è stato anche capitano, l’argentino ha collezionato 124 gol in 219 presenze.

