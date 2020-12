Scommesse Calciomercato: la Roma punta su Sirigu in porta. Crolla ulteriormente la quota di El Sharawy di ritorno nella Capitale

La Roma col problema del portiere potrebbe virare su Salvatore Sirigu come prossimo estremo difensore giallorosso. Continua a tenere banco anche il ritorno nella Capitale di Stephan El Shaarawy. Ne avevamo parlato prima di Natale, da allora la quota del Faraone è scesa ulteriormente.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Sirigu ed El Shaarawy?

Il futuro di Salvatore Sirigu sembra essere a tinte giallorosse. I betting analyst di Sisal Matchpoint, hanno indizi sostanziosi al riguardo, tanto da quotare @2,75 il suo approdo alla Roma entro il 1 febbraio 2021. Pau Lopez ed Antonio Mirante, infatti, non sembrano essere ciò che i giallorossi cercano, almeno per il ruolo da titolare ed il mercato di gennaio è alle porte. L’ex estremo difensore di Palermo e Paris Saint Germain ha di recente perso il posto nel Torino, a beneficio di Milinkovic-Savic. Potrebbe essere l'uomo giusto per la Roma, anche per la prevedibile voglia di riscatto. La quota giallorossa, intanto, stuzzica sia gli scommettitori che le fantasia dei tifosi.

Stephan El Shaarawy è sempre più vicino ad un ritorno alla Roma. Per i betting analyst di Stanleybet.it, il talento classe 1992 farà rientro a Trigoria già durante il mercato di gennaio: tale eventualità si gioca a @1,80. Una valutazione allettante per il futuro del giocatore, considerato anche che la permanenza in Cina è ora in salita @2,75. Per El Shaarawy, probabilmente desideroso di rientrare in Italia per giocarsi le chanche in vista dell'Europeo 2021, si allontana anche la destinazione Fiorentina. L’eventuale sbarco in viola si gioca @7,50, mentre un ritorno al Monaco o al Milan pagherebbero @21 volte la posta; stessa quota anche per il Cagliari.

