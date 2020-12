Scommesse Calciomercato: Felipe Caicedo via dalla Lazio? Continuano a scendere le quote sul divorzio con i biancocelesti

Felipe Caicedo non è contento e i rumors di mercato in uscita dalla Lazio si concentrano proprio sull'attaccante che negli ultimi giorni ha visto calare la propria quota per l'addio ai biancocelesti.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Felipe Caicedo?

Giocando quasi esclusivamente spezzoni di gara ha messo già a segno 5 reti fra campionato e Champions, tre delle quali provvidenziali, negli ultimi minuti di gioco. Eppure, al contributo pesante di Felipe Caicedo la Lazio potrebbe rinunciare nel corso del prossimo mercato invernale: lo dicono i rumors di mercato, lo confermano i bookmaker. Particolarmente significative le variazioni di quota registrate sul portale Planetwin365: questa mattina, la partenza di Caicedo era già ritenuta molto probabile, @3,00. Poco dopo l'una, nuovo ritocco al ribasso, fino a @2,63. A dare corpo all'ipotesi cessione (la Fiorentina è fra gli approdi più probabili) contribuiscono i malumori dell'ecuadoriano, che non ha gradito alcune decisioni di Inzaghi, specialmente l'esclusione nella recente gara con il Milan, nella quale gli sono stati preferiti, oltre a Immobile, anche Correa e Muriqi.

