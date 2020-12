Scommesse Calciomercato: telenovela Leo Messi, spunta l'approdo negli Stati Uniti ma i book scommettono ancora sul City come unica alternativa al Barcellona

Continua la telenovela sul futuro di Leo Messi, e ora spunta anche la difficile ipotesi della MLS, ma il testa a testa sembra tra Barcellona e Manchester City, col PSG più defilato e il sogno Inter @10 volte la posta.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Leo Messi?

È tentato dagli Stati Uniti, ma i bookmaker sono scettici. Il futuro di Lionel Messi rimane lontano dalla Major League Soccer nelle valutazioni dei betting analyst: dopo l'intervista all’emittente La Sexta, sul tabellone Snai la pista statunitense è ancora @50,00, la stessa quota offerta per il Real Madrid, meta impossibile secondo l'argentino. La conferma per la prossima stagione è sempre il Manchester City: la squadra di Guardiola, @2,25, è la prima alternativa al Barcellona, che al momento resiste @1,85. In corsa rimane anche il Paris Saint Germain, per il quale però si sale @5,00, mentre l'Inter è più lontana @10,00.

