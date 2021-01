Scommesse Calciomercato: tutti pazzi per Diego Costa. Juve e Arsenal favorite nell'asta ma occhio al Inter

Diego Costa ha rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid e fa gola a tanti club in giro per il mondo, anche in Italia con Juve e Inter su tutti, anche se i book favoriscono i Gunners.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Diego Costa?

Dopo il rientro nel 2018 dal Chelsea, Diego Costa ha rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid mettendosi, di fatto, sul mercato. L’attaccante spagnolo fa gola a molti club, vista l’opportunità di tesserarlo a zero, e i betting analyst di Snai prevedono un'asta caldissima con Juventus e Arsenal favorite. Il sì ai bianconeri (entro il 2 febbraio 2021) si gioca @3,00, contro i @2,25 dei Gunners.

In Italia l’attaccante di origini brasiliane ha anche altri estimatori. I bookmaker quotano anche il possibile acquisto dell’Inter @8,00; più staccata, invece, l'opzione Milan @15,00, mentre appare difficile vederlo con le maglie di Roma, Napoli e Lazio tutte @33,00. Non è da escludere il ritorno in Brasile @7,00, mentre il campionato cinese @15,00 e quello degli Emirati Arabi @25,00 rivestono il ruolo di outsider; stesso discorso (sempre @25,00) per Paris Saint Germain ed Everton.

