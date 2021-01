Scommesse Calciomercato: il Milan a caccia di un difensore. Le quote vedono Mohamed Simakan come indiziato numero uno in rossonero

Continuiamo a parlare di Calciomercato in queste ore calde prima dell'apertura degli affari. Il Milan cerca di rinforzarsi in difesa e nelle ultime ore il nome caldo è quello di Mohamed Simakan che avrete superato anche Lovato, Tomiyasu e Kabak nelle preferenze dei rossoneri secondo i book.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Mohamed Simakan?

È l'uomo giusto per il Milan anche secondo i bookmaker: Mohamed Simakan, gioiello dello Strasburgo, è la prima scelta degli analisti per il mercato invernale rossonero. L'arrivo del difensore francese entro il 1° febbraio è dato @2,75 sul tabellone Sisal Matchpoint, in vantaggio su tutti gli osservati speciali per il reparto arretrato.

Matteo Lovato è il secondo in lista: per il 20enne del Verona l'offerta passa @3,50, davanti a Takehiro Tomiyasu, su cui i rossoneri avevano già messo gli occhi nel marcato estivo. Per il giapponese del Bologna la quota è @4,50, di poco avanti sul turco turco Ozan Kabak @5,00, "frenato" al momento dalla richiesta troppo alta dello Schalke 04.

