Scommesse Calciomercato: per Paul Pogba in uscita dal Manchester City è testa a testa Juve-PSG

Il nome di Paul Pogba torna ciclicamente tra i giocatori più discussi nelle finestre di calciomercato, e torna sempre il rientro a Torino, con la Juve con cui è diventato una stella mondiale, ma c'è anche la concorrenza del PSG da battere, sempre se il francese alla fine lascerà Manchester.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Paul Pogba?

Il futuro di Paul Pogba continua ad essere un rebus. I continui mal di pancia del francese, infatti, fanno ipotizzare un possibile addio (per la seconda volta) al Manchester United. Alla possibilità credono i betting analyst di Sisal Matchpoint, tanto da quotare un suo ritorno alla Juventus @6,00 (entro il 1 febbraio 2021). Un’operazione che porterebbe ad un nuovo tragitto Manchester-Torino per il francese, che in bianconero ha raccolto 34 gol in 178 presenze dal 2012 al 2016. Ma la Juventus non è la sola possibilità per il futuro di Pogba. I bookmaker, infatti, hanno messo in lavagna anche un trasferimento al Paris Saint Germain, che pagherebbe @7,50 volte la posta.

Secondo voi dove giocherà Paul Pogba? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.