Scommesse Calciomercato: sessione povera? Meglio evitare puntate? Intanto crollano le quote di Inter e Juve per il Papu Gomez

Quella iniziata il 4 gennaio rischia di essere una finestra di calciomercato invernale davvero povera di colpi ed investimenti, dopo il disgraziato 2020 del Covid che si è fatto sentire anche nel mondo del calcio, ma intanto crollano le quote di Inter e Juventus che sembrano accendere il derby d'Italia per il Papu Gomez, in rottura con Gasperini e l'Atalanta, almeno vedendo il drop delle quote di nerazzurri e bianconeri nelle ultime ore.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà il Papu Gomez?

Sempre più rebus sul futuro di Alejandro Gomez. Il Papu, in rotta con l’Atalanta e soprattutto con mister Gasperini, potrebbe diventare l’oggetto del desiderio per molte squadre nel mercato di gennaio. Per i trader di Snai il futuro del Papu sarà ancora a tinte nerazzurre, da quelle dell’Atalanta a quelle dell’Inter.

L’arrivo alla corte di Antonio Conte si gioca @2,75, in netto calo rispetto agli @8,00 di qualche settimana fa. Rimane aperta la porta per la permanenza a Bergamo @3,50, anche se va monitorata la situazione legata alla Juventus. I bianconeri, infatti, passano da @25,00 a @5,00. Un calo importante, che potrebbe essere un indizio. Scende, seppur di poco, anche il Milan: da @8,00 a @7,00. Leggero rialzo per la Lazio da @8,00 a @9,00, mentre la Roma sembra ormai fuori questione. I giallorossi salgono in lavagna da @8,00 a @15,00.

