Scommesse Calciomercato: mercato attaccanti, Inter idea low cost con Pavoletti come vice Lukaku. Llorente verso il ritorno alla Juve. Il City aggancia il Barca nelle quote per Messi

Torniamo ad occuparci della finestra di calciomercato invernale che si prospetta molto povera e anche l'Inter sembra aver virato su un operazione low cost per il vice Lukaku, andando su Pavoletti. Per la Juve ci potrebbe essere il ritorno di Llorente. Telenovela Leo Messi, ora le quote di Barcellona e Manchester City sono alla pari per la Pulce.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Pavoletti, Llorente e Messi?

La caccia al vice-Lukaku potrebbe portare l’Inter a guardare in casa Cagliari. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint, infatti, nel mirino dell'Inter c'è anche Leonardo Pavoletti, tanto che il suo approdo in nerazzurro entro il 1 febbraio è accompagnato da una quota non molto alta, @4 volte la posta. Il 32enne attaccante del Cagliari potrebbe essere l’elemento giusto per la rosa di Antonio Conte, visto anche il parametro low cost. Nei giorni scorsi i dirigenti nerazzurri – Giueppe Marotta in primis – hanno confermato la scarsa disponibilità a grandi investimenti per la sessione di calciomercato invernale. Pavoletti, che con il Cagliari ha finora segnato 30 gol in 82 presenze, rappresenterebbe una pedina valida da regalare ad Antonio Conte per il ruolo di vice-Lukaku, ma senza follie economiche.

La Juventus sembra essere alla ricerca di una punta low cost di riserva. I bianconeri, infatti, stanno sondando vari calciatori, ma i boomaker sembrano puntare al nome di Fernando Llorente, il cui ritorno in bianconero è offerto @3,00 per i betting analyst di Sisal Matchpoint (entro il 1 febbraio 2021). Ma lo spagnolo del Napoli, che ha già vestito la maglia juventina dal 2013 al 2015, non è l’unico obiettivo. I trader hanno messo in lavagna anche Graziano Pellè e Olivier Giroud. Per i due la quota pagherebbe 6 volte la posta; il doppio, quindi, rispetto a Llorente.

L'indizio stavolta arriva dalle trattative per il rinnovo di Kevin de Bruyne, poco soddisfatto dall'offerta ricevuta. Il Manchester City punta a ridurre gli stipendi, una mossa che per la stampa inglese servirà per l'ingaggio di Lionel Messi. A partire da inizio anno il fuoriclasse del Barcellona è libero di trattare con altri club e anche dalle valutazioni dei bookmaker arrivano nuovi riscontri: nelle scommesse Snai sulla squadra dell'argentino nella prossima stagione, il City è ora alla pari con il Barça, dopo il rialzo della quota da @1,85 a @2,25. Piccolo passo avanti anche per il Paris Saint Germain, al momento l'altra pretendente più credibile per il giocatore: rispetto a dieci giorni fa, l'offerta sui campioni di Francia è passata da @5,00 a @4,50.

Secondo voi dove giocheranno Pavoletti, Llorente e Messi? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.