Scommesse Calciomercato: Roma, El Shaarawy più che Bernard. Milan, si pensa a Mandzukic come vice Ibra. Papu Gomez, riprende quota la permanenza a Bergamo

Continua la sessione di calciomercato, particolarmente povera. In Italia le big cercano di puntellare le rose con dei vice attaccanti, andiamo a vedere i nomi e le quote più calde.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno El Shaarawy, Mandzukic e Papu Gomez?

La sorprendente Roma di Fonseca, attualmente terza forza della Serie A, si sta muovendo sul mercato per un laterale offensivo. In attesa del ritorno di Zaniolo, non prima di aprile, il tecnico portoghese ha chiesto un giocatore che possa alternarsi con Pedro, Mkhitaryan e Pellegrini nel supportare Dzeko. Due i nomi in lizza per i bookmaker: Stephan El Shaarawy e Bernard. Entrambi classe ’92, farebbero carte false, per motivi diversi, pur di approdare a Roma. Il Faraone, che nella capitale ha vissuto il suo periodo migliore, secondo i quotisti Snai è vicinissimo a un ritorno vista la quota di @2,00. Ma l’attaccante della Nazionale, attualmente di proprietà dello Shanghai Shenhua, dovrebbe rinunciare a una enorme fetta dei 16 milioni di stipendio: inoltre i cinesi vorrebbero monetizzare la partenza di El Shaarawy che invece spinge per liberarsi dal contratto con i cinesi.Se l’ex giocatore di Milan e Monaco conosce già la piazza, Fonseca ha un grande feeling con Bernard, suo ex pupillo allo Shakhtar Donetsk. L’esterno brasiliano, attualmente in forza all’Everton di Ancelotti, potrebbe entrare nell’affare Olsen: la formazione inglese, infatti, vorrebbe riscattare il portiere svedese abbassando così la quotazione del brasiliano. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint la reunion tra Fonseca e Bernard è tutt'altro che utopia, visto che si gioca @3,00.

Un ritorno in Italia di Mario Mandzukic non è un’eventualità da escludere. I betting analyst di Sisal Matchpoint, infatti, puntano su di lui per il ruolo di vice-Ibrahimovic con la maglia del Milan: ipotesi che (entro il 1 febbraio 2021) pagherebbe @3 volte la posta. Per il croato si tratterebbe di un rientro in Serie A dopo l’esperienza con la Juventus tra il 2015 ed il 2019, con un bottino di 44 gol in 162 presenze. Mandzukic è svincolato dallo scorso 5 luglio dopo aver militato con la maglia dell’Al-Duhail.

Il futuro del Papu Gomez è ancora tutto da decidere. Stando ai betting analyst di Snai, infatti, potrebbe esserci un nuovo ribaltone. A dicembre, quando fu scoperta la frattura tra il capitano e Gasperini, la permanenza all’Atalanta era quotata @7,00, mentre ora si trova @4,50 (dopo aver toccato, nei giorni scorsi, il @3,50). In leggera salita l’opzione Juventus, passata da @5,00 a @5,50 in pochi giorni (a dicembre era data addirittura a @25,00). Il rialzo della quota juventina conferma sempre l'ipotesi l’Inter, che insieme alla permanenza a Bergamo è l’opzione più probabile e si gioca @4,50, anche se ad inizio gennaio valeva @2,75 e @8,00 a dicembre. Ma attenzione alla pista estera. I bookmaker, infatti, hanno inserito in tabellone anche il Siviglia: la quota è @5,50.

