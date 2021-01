Scommesse Calciomercato: Milinkovic Savic torna di moda per l'Inter impegnata a blindare Nicolò Barella. Per i bookmakers due operazioni possibili

Il Milan si muove, ma anche dall'altra parte della città i cugini dell'Inter non stanno a guardare. Il prolungamento del contratto di Nicolò Barella sembra solo una formalità, almeno stando alle quote dei bookmakers. Torna anche il tormentone Milinkovic Savic in nerazzurro.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Milinkovic Savic e Nicolò Barella?

Milinkovic-Savic e l’Inter: un amore a distanza, ma mai sbocciato. O almeno finora. Il centrocampista della Lazio, infatti, sembra essere finito nel mirino del club nerazzurro. I betting analyst di Sisal Matchpoint, a tal proposito, hanno aperto una scommessa su un suo possibile approdo entro la prossima estate alla corte di Antonio Conte. La quota, @5,00, ancora piuttosto alta, è comunque un indizio dell’interesse verso il serbo. Da anni Milinkovic-Savic è il giocatore della Lazio più corteggiato, ma il patron Lotito si è sempre opposto alla cessione, a meno di cifre importanti. Chissà se l’estate o la finestra di gennaio di calciomercato possano far cedere il presidente biancoceleste.

Nicolò Barella è sicuramente l’uomo in più dell’Inter in questo momento. E le prestazioni del centrocampista classe 1997 stanno attirando le attenzioni dei maggiori club internazionali, come confermano anche le quote sul suo futuro elaborate dai betting analyst di Snai. Benché l’eventualità più probabile è quella di una permanenza all’Inter @1,05, su Barella sembra esserci il forte interesse di Liverpool e Tottenham, entrambe offerte @10,00. In seconda fila, per bookmaker, c’è un trittico di tutto rispetto: Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. Tutte e tre queste opzioni si giocano @15,00, mentre le ipotesi Manchester City, Chelsea e Paris Saint Germain pagherebbero @25 volte la posta. Suggestivo, infine, un possibile approdo ad un’altra big della Serie A. La Juventus è in lavagna @50,00, mentre un possibile “tradimento” che porterebbe l’ex Cagliari a vestire la maglia del Milan pagherebbe ben @100 volte la posta.

