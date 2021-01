Scommesse Calciomercato: caos Roma, cala la quota di Dzeko in bianconero. Nel Napoli dimezzata anche la quota per l'esonero di Gattuso

Continuiamo ad occuparci di Calciomercato in chiave scommesse andando a vedere le fluttuazioni di quota più interessanti, come quelle di Edin Dzeko alla Juve e dell'esonero di di Gattuso col Napoli che potrebbe riabbracciare Rafa Benitez.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Edin Dzeko? Gattuso esonerato dal Napoli?

Futuro ancora da scrivere per Edin Dzeko, ma l'attaccante, che probabilmente finirà in tribuna anche nella prossima sfida di campionato contro l'Hellas Verona, sembra sempre più lontano dalla Capitale. I betting analyst di Snai hanno aggiornato il tabellone riguardo il futuro del bosniaco. Se ieri la permanenza a Roma era data @1,22, oggi la quota è aumentata, stabilizzandosi @1,33. Un altro piccolo indizio porta il nome della Juventus. Anche in questo caso, la valutazione è scesa passando da @7,00 a @5,00 in meno di 24 ore. Taglio di quota anche per l'Inter che ora si gioca @6,00, mentre prima era offerta @7,00. Più alta, invece, la quota che porta in Spagna, con Barcellona e Real Madrid rispettivamente @9,00 e @10,00.

Parliamo anche di panchine con una notizia che avevamo già accennato nella rubrica del lunedì sui risultati di Serie A. Chiusa l’esperienza cinese sulla panchina del Dalian Yifang, per Rafa Benitez si prospetta un nuovo corso italiano. Il tecnico spagnolo potrebbe tornare ad allenare il Napoli dopo l’esperienza già vissuta dal 2013 al 2015. A tale eventualità credono i betting analyst di Snai, che quotano il ritorno in azzurro @4,00 volte la posta. Solo a @8,00, invece, la possibilità che il tecnico spagnolo si prenda un anno sabbatico. Ad alimentare le voci di un possibile ritorno di Benitez c'è anche la situazione di Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli, con un contratto in scadenza a giugno 2021, è sotto pressione e la quota del suo esonero si è quasi dimezzata, passando dal @6,00 di inizio stagione al @3,50 attuale.

