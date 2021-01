Scommesse Calciomercato: cala ancora la quota di Dzeko alla Juve. In caso di partenza i book vedono Giroud al suo posto in giallorosso

Si continua a parlare molto di Calciomercato per quanto riguarda la Roma, con Edin Dzeko che potrebbe lasciare la capitale dopo lo screzio con Fonseca. Cala ancora la quota del bosniaco in bianconero. In caso di partenza i bookmakers puntano su Olivier Giroud al suo posto in giallorosso.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Edin Dzeko e Olivier Giroud?

I giorni passano e il caso Edin Dzeko diventa sempre più spinoso. L'attaccante della Roma ormai sembra separato in casa, tanto che ieri Fonseca avrebbe rifiutato di farlo allenare insieme al gruppo. Ora dopo ora, attualità e movimenti di mercato spingono i betting analyst di Snai ad aggiornare il tabellone sul futuro del bosniaco. La quota sulla permanenza rimane stabile @1,22, un'eventualità ancora favorita perché da una parte potrebbero bastare delle scuse al portoghese davanti ai compagni e dall'altra oggi dovrebbe andare in scena un incontro a tre, Tiago Pinto, Fonseca e il giocatore con l'obiettivo di mettere la parola fine a questa vicenda. Ma l'attenzione dei bookmaker è rivolta verso la Juventus. La destinazione bianconera, data @7,00 subito dopo l'esplosione del caso e passata poi @5,00, oggi scende ancora, collocandosi @3,50. Chi potrebbe insidiare la Juventus non è più l'Inter, la cui valutazione è volata @10,00 contro i @6,00 di quasi 24 ore fa, bensì il Manchester City. Il ritorno in Premier League è offerto a @5,00.

Qualora Tiago Pinto non riuscisse a recuperare il rapporto tra Fonseca e il bosniaco, la società penserebbe a "ripararsi" con un nome importante, un giocatore di spessore come Dzeko. Non sarà facile, considerato il poco tempo a disposizione nel calciomercato, ma i betting analyst di Sisal provano a individuare il profilo giusto per la Roma. Il nome caldo è Olivier Giroud, seguito la scorsa estate anche da Inter e Lazio. L'approdo del centravanti francese, che non ha mai nascosto la voglia di lasciare il Chelsea per giocare con continuità, è offerto @2,50. Una quota che vale più di un indizio.

