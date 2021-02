Scommesse Calciomercato: Handanovic delude l'Inter e i bookmakers lo mettono già sul mercato

La brutta uscita che è costata l'1-2 in Coppa Italia dell'Inter contro la Juve è solo l'ultimo caso che riaccende critiche, dubbi e polemiche su Samir Handanovic, per anni punto di forza tra i pali dei nerazzurrri, ma non sembra più così, tanto che i book lo mettono sul mercato con le loro quote sul calciomercato.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Samir Handanovic?

Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e per ora non si parla di rinnovo, anche se ufficialmente Samir Handanovic ha il sostegno di allenatore e società. Qualcosa è però cambiato tra il portiere sloveno e l'Inter, dicono anche i bookmaker, complice un rendimento non più brillante e le recenti incertezze nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Lo sloveno rimane il titolare indiscutibile nelle gerarchie di Antonio Conte, eppure dai betting analyst arriva un indizio significativo: quello, cioè, del possibile addio del portiere nella sessione estiva di mercato, scenario @2,25 sul tabellone Sisal. Al momento, comunque, prevale ancora l'opzione "conciliante", con un altra stagione in nerazzurro @1,57.

