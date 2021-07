Scommesse Calciomercato: le big d'Europa stregate da Robin Gosens. Calano le quote di Juve e Bayern Monaco ma la permanenza all'Atalanta rimane l'opzione favorita

Robin Gosens sta deliziando in questo europeo e ha gli occhi addosso di parecchi grandi club europei, ad iniziare dalle tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma anche la Juventus. La quota per la permanenza all'Atalanta rimane quella più bassa e quindi la pista più probabile secondo i bookmakers.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocherà Robin Gosens?

Le grandi d'Europa sognano Robin Gosens dopo la prestazione monumentale dell'esterno tedesco contro il Portogallo. L'Atalanta vuole continuare a godere del proprio gioiello, ma di fronte a certe offerte potrebbe tentennare: per questo gli esperti di Sisal Matchpoint al momento mantengono la permanenza a Bergamo come prima opzione @2,50, ma avvisano su un possibile interesse del Bayern Monaco. I bavaresi sono in pole per assicurarsi Gosens in caso di addio @4,50.

La Juventus non resta a guardare e pensa a come rinforzare la propria fascia sinistra: i bookie danno credito anche ai bianconeri che pagano @6 volte la posta giocata così come il Barcellona. Uno scenario che non si risolverà prima di Euro2020, ma che potrebbe coinvolgere eventualmente anche il Borussia Dortmund, quotato @9,00 per riportare Gosens in patria.