Scommesse Calciomercato: Alessio Romagnoli, Nwanko Simy e Federico Bernardeschi le idee in quota per rinforzare la Lazio di Maurizio Sarri

La Lazio riparte da Maurizio Sarri che sicuramente avrà bisogno di rinforzi dal mercato di Lotito. Le suggestioni sulle lavagne dei bookmakers sono quelle di Alessio Romagnoli, Federico Bernardeschi e Nwanko Simy.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno Alessio Romagnoli, Nwanko Simy e Federico Bernardeschi?

Giocatori adatti al calcio di Maurizio Sarri, possibilmente nel minor tempo possibile. Questo è il diktat in casa Lazio dove con l’arrivo del tecnico ex Juventus e l’inevitabile passaggio alla difesa a quattro, servirà un’opera di rinnovamento della rosa. Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, il nome più accreditato per lo sbarco nella Capitale è quello di Nwanko Simy, una delle rivelazioni dello scorso campionato con 20 gol nel Crotone, con l'approdo sulla sponda biancoceleste del Tevere che vale @6 volte la posta.

Anche il settore arretrato, però, tra le zone di campo dove il ds Tare opererà: in questo caso il favorito a vestire la maglia biancoceleste è l’attuale capitano del Milan Alessio Romagnoli. Il difensore di Nettuno, chiuso dall’arrivo di Tomori e con un contratto in scadenza nel 2022 potrebbe cambiare aria ed il suo arrivo è in quota @9,00.

Più probabile secondo i bookie una reunion tra i due toscani Maurizio Sarri e Federico Bernardeschi. Il passaggio dell’esterno azzurro dalla Juve alla Lazio è visto @7,50. Complesse, invece, le operazioni riguardanti il portiere del Cagliari Alessio Cragno e l’esterno del Verona Darko Lazovic, per entrambi l’arrivo in biancoceleste vale @16 volte la posta.