Scommesse Calciomercato: per il dopo Calhanoglu le quote puntano su James Rodriguez, Amine Adli e il Papu Gomez al Milan

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan è a caccia di un sostituto dopo i saluti di Calhanoglu. I bookmakers puntano su James Rodriguez ma attenzione anche al Papu Gomez.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Dove giocheranno James Rodriguez e il Papu Gomez?

E' James Rodriguez il nome più caldo per la trequarti del Milan, il ruolo dove si concentrano gli sforzi di mercato rossoneri dopo la partenza di Calhanoglu, con i betting analyst di Sisal Matchpoint vedono a quota @2 l'arrivo del colombiano a Milano, in vantaggio su tutte le altre possibili opzioni.

Probabile, secondo i bookie, anche l'arrivo di Amine Adli, ventunenne francese del Tolosa, che vale @2,75 volte la posta. Attenzione però, perché in casa rossonera potrebbe anche arrivare una vecchia conoscenza del calcio italiano: Alejandro "El Papu" Gomez si trova in quota infatti @4, seguito da Mattia Zaccagni del Verona @5.

Più in alto c'è Josip Ilicic, ex compagno di Gomez all'Atalanta prima della partenza di quest'ultimo, in quota @7,50. Più complicate, invece, le piste che portano a Luis Alberto, al centro delle polemiche dopo il mancato arrivo alle visite mediche con la Lazio, e ad Hakim Ziyech del Chelsea, entrambi in quota @9.