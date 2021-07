Scommesse Calciomercato: Belotti tra Roma e Torino, Lazio e Correa verso l'addio. L'Atalanta potrebbe perdere Ilicic ma tenere Muriel e Zapata

Andiamo a vedere le quote più interessate dopo gli ultimi rumors di calciomercato che riguardano in particolare il mercato in uscita dell'Atalanta e della Lazio, ma anche la prossima destinazione di Belotti diviso tra la Roma e la permanenza a Torino.

Andrea Belotti tentato dalla Roma

Andrea Belotti è conteso da almeno quattro club italiani per un futuro in granata che non è mai stato tanto incerto. In effetti le quote offerte da SNAI propongono un testa a testa tra la permanenza al Torino e il trasferimento alla Roma, con entrambe le opzioni date @1,90. Nonostante un Europeo non esaltante, ma dedito al sacrificio per la squadra, il 'Gallo' sembra essere richiesto anche da altre due big della Serie A. In corsa per l'attaccante c'è il Milan che vuole affiancare a Ibrahimovic un nome di peso: i rossoneri pagano @5 volte la posta giocata. Non è escluso, ma è più difficile sulla carta, il passaggio al Napoli di Spalletti proposto @15,00.

Correa ai saluti con la Lazio. PSG in pole ma attenzione all'Inter di Inzaghi

Joaquin Correa lascerà la Lazio in questa sessione di mercato. Questo dicono le quote di Sisal Matchpoint, che offrono l'addio dell'argentino solamente @1,44. L'arrivo di Sarri e la necessità di dare aria al bilancio spingono il fantasista lontano dalla capitale dopo l'arrivo nel 2018. Il matrimonio difficilmente potrà proseguire, anche se è un'opzione da non escludere totalmente @2,60. All'orizzonte ci sono le big del calcio europeo, a partire dal solito Psg, in pole position e dato @3,50 come prossima metà del classe 1994. L'Inter invece prova a regalare un'altra pedina a Simone Inzaghi dopo Calhanoglu, con il tecnico nerazzurro che sarebbe ben disposto a riabbracciare 'El Tucu': i bookie però predicano calma per un trasferimento che paga ben @12 volte la posta giocata.

Atalanta, Ilicic potrebbe lasciare Bergamo. Quote verso la permanenza alla Dea di Muriel e Zapata

È stato uno dei primi a varcare i cancelli di Zingonia, ma il futuro di Josip Ilicic all'Atalanta rimane in bilico. Quote sul filo per la prossima stagione dello sloveno, che per i bookmaker rimane vicino all'uscita anche dopo il passo indietro di Milan e Lazio. La partenza dello sloveno entro la fine del calciomercato estivo rimane l'opzione favorita su Planetwin365, a quota @1,75, mentre la conferma con i nerazzurri è offerta poco più in alto @1,82. Dai betting analyst viene invece confermato il no alle trattative per Muriel e Zapata: salvo offerte da capogiro, i colombiani sono blindati con i bergamaschi e la loro partenza è a quota altissima, rispettivamente @4,95 e @7 volte la posta.