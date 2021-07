Scommesse Calciomercato: rebus Insigne, intanto Spalletti vuole i fedelissimi Nainggolan e Florenzi. Demiral in uscita dalla Juve. Lazio su Orsolini e Leao. Il Milan cerca un 10, Vlasic in pole

Andiamo a vedere i nomi caldi del giorno (16 luglio) per quanto riguarda il Calciomercato, e vediamo come la pensano i bookmakers con le quote su Insigne, i possibili arrivi al Napoli e alla Lazio ma anche Demiral in uscita dalla Juve con Roma e Atalanta, ma anche l'Everton, alla finestra. Il Milan è a caccia di un numero 10, si parla di Vlasic e del Papà Gomez.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Lorenzo Insigne via da Napoli? Intanto Spalletti cerca rinforzi tra i suoi ex fedelissimi

L'eco dei festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo non si è ancora placata che già arrivano le voci di mercato sui protagonisti azzurri. Uno dei nomi più ricercati è senza dubbio Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo con il suo club fatica a decollare. Insigne, naturalmente, sogna di continuare a vita con il club del cuore, che rimane la prima scelta secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, vista la quota rasoterra di @1,16. Ma attenzione perchè se il rinnovo dovesse complicarsi ecco che sia in Italia che all'estero sono tanti i top club che vorrebbero avere tra le loro fila Lorenzo il Magnifico. In Serie A è il Milan la squadra che più di tutte sembra avere chance vista anche la necessità di sostituire Calhanoglu, ora vestito di nerazzurro. Oltre alla maglia numero 10 dell’Italia, Insigne potrebbe indossare anche quella rossonera ed è un'ipotesi che si gioca @9,00. Sebbene il Milan abbia l'appeal della Champions, la Lazio ha un asso da giocare che si chiama Maurizio Sarri. Il neo tecnico biancoceleste ha un legame fortissimo con il fantasista partenopeo e non ha mai negato che sarebbe entusiasta di lavorare ancora insieme tanto che il suo approdo a Formello pagherebbe @16 volte la posta. Insigne però potrebbe anche ipotizzare un futuro all'estero e in questo caso la destinazione più probabile sarebbe il PSG, in quota @16, dove già giocano i compagni di nazionale Gigio Donnarumma e Marco Verratti. Pochettino lo accoglierebbe a braccia aperte sebbene il reparto offensivo dei parigini sia già bello affollato. Le big di Spagna, Barcellona e Real Madrid, partono un po' indietro, offerte entrambe @20, mentre una reunion al Chelsea con Jorginho, già compagno di squadra al Napoli e nell’Italia, pagherebbe @25 volte la posta.

Luciano Spalletti intanto sta cercando rinforzi per plasmare il Napoli a sua immagine e somiglianza. Per questo, secondo i betting analyst di Snai, uno tra i prossimi acquisti della squadra partenopea sembra essere Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, in quota @2,50. Quello dell’italo-brasiliano, però, non è l’unico nome per il reparto arretrato partenopeo; Spalletti riabbraccerebbe molto volentieri anche Alessandro Florenzi, giocatore che ben conosce dopo gli anni di Roma con l'arrivo del terzino alle pendici del Vesuvio che vale @3,75 volta la posta mentre, sempre in difesa, appare più complicato l’arrivo del capitano del Milan, Alessio Romagnoli, in quota @4,50. I rinforzi non si fermano solo alla difesa, ma sono molti i giocatori d’attacco in orbita Napoli. Secondo gli esperti Snai un altro fedelissimo di Spalletti potrebbe entrare in ottica Napoli: si tratta di Radja Nainggolan, in quota @3, stessa quota riservata a Jeremie Boga. Leggermente più indietro c’è Mattia Zaccagni, nome da mesi accostato al club di De Laurentiis, in quota @3,50. Molto più complesse le trattative per Alejandro Gomez e Domenico Berardi. Un ritorno del “Papu” in Italia con il club campano vale @5 volte la posta mentre l’approdo del capitano del Sassuolo neo campione d’Europa si trova a quota @6.

La Lazio di Sarri a caccia di esterni, occhio a Orsolini e Rafael Leao

Maurizio Sarri e la Lazio sondano il mercato in cerca di esterni d'attacco che possano garantire la spinta offensiva richiesta dal tecnico per il suo 4-3-3. Il primo tassello è il ritorno di Felipe Anderson, ma la società biancoceleste continua a scandagliare il mercato tanto che i betting analyst di Sisal Matchpoint aprono all'arrivo di Riccardo Orsolini e Rafael Leao. L'esterno del Bologna sembra il favorito tanto che un suo approdo alla Lazio vale @2,25 volte la posta mentre quello del rossoneri si trova in quota @2,50. Sul taccuino del ds Tare, poi, c'è anche il nome di Keita Balde Diao che rappresenterebbe un altro ritorno tra le fila biancocelesti tanto che un suo approdo nella Capitale entro la chiusura del mercato estivo vale @9 volte la posta. Più difficile, invece, che la scelta possa ricadere su Darko Lazovic, in quota @20.

Demiral in uscita dalla Juventus. Roma e Atalanta interessate

Il presente di Merih Demiral è bianconero, ma in caso di addio due big italiane sono pronte a tentare l'affondo. Il giocatore, infatti, è però oggetto di interesse da parte dii Roma e Atalanta con entrambe le opzioni che secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint valgono @6 volte la posta e potrebbero permettere al centrale di ottenere un discreto minutaggio a differenza della Juve, visto l'Europeo roboante di Chiellini e Bonucci. La Juventus, però, resta ancora l'ipotesi più probabile per il difensore turco. Non sono da escludere neanche le piste estere. L'Everton, infatti, ha messo gli occhi sul giocatore tanto che un suo approdo in Premier League si trova in quota @4. Rimane invece una strada difficilmente percorribile quella che porta ai rivali dell'Inter a quota @12.

Milan, caccia al numero 10. Vlasic favorito sul Papu Gomez

L’addio, un po’ a sorpresa, di Hakan Calhanoglu ha lasciato un buco enorme nella rosa del Milan ora a caccia di un numero 10 di valore che possa innescare Ibrahimovic e Giroud nella prossima stagione. Il casting è ufficialmente aperto e sono tanti i nomi pronti a raccogliere l’eredità del fantasista turco passato all’Inter. La pista più calda porta a Nikola Vlasic, fantasista croato del CSKA Mosca, che nell’ultima stagione ha messo insieme 12 gol e 6 assist. È lui, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il maggior candidato a ispirare l’attacco milanista nel prossimo campionato vista la quota di @2,25: oltre alle indiscusse qualità tecniche, Vlasic farebbe fare ai tifosi del Milan un salto nel passato quando Zvonimir Boban illuminava San Siro con le sue giocate. I rossoneri però guardano anche alla Ligue 1 e in particolare a Tolosa dove gioca Amine Adli. Il giovanissimo franco marocchino vuole fare un salto di qualità e il Milan sta pensando a lui seriamente tanto che il suo passaggio in rossonero si gioca @2,75. Il podio dei favoriti è chiuso da Domenico Berardi, neo campione d’Europa con la nazionale di Mancini. Sono anni che il giocatore del Sassuolo è nelle mire rossonere e chissà che questa non possa essere proprio l’estate giusta poiché vederlo in Champions il prossimo anno è dato @3,50. Ma la formazione di Pioli non sta cercando solo gioventù e spregiudicatezza: soprattutto per l’avventura europea c’è bisogno di esperienza. E allora ecco che la dirigenza milanista potrebbe provare a riportare in Serie A una vecchia conoscenza del campionato italiano: Alejandro Gomez. Il Papu, dopo aver incantato per anni con la maglia dell’Atalanta, dalla scorsa stagione è al Siviglia ma ha lasciato un pezzo di cuore da noi e tornerebbe volentieri a casa. Impresa non semplice ma certo Gomez con Ibra e Giroud garantirebbe esperienza, gol, fantasia e carattere, elementi fondamentali per competere ad alti livelli in Serie A e in Europa. Il trequartista argentino che indossa la 10 del Milan pagherebbe @5 volte la posta.