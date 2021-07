Scommesse Calciomercato: Cristiano Ronaldo deve ancora sciogliere i dubbi. CR7 ancora alla Juve l'ipotesi favorita ma attenzione al City

Si parla ancora del futuro di Cristiano Ronaldo. Le quote lo danno ancora a Torino con i bianconeri, ma il Manchester City in quota @6,00 non è mai da sottovalutare, con la squadra di Guardiola che cercherà ancora una volta l'assalto alla Champions League, ma anche la Juve è tra le pretendenti col ritorno di Allegri in panchina.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Dove giocherà Cristiano Ronaldo?

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere con lo stesso portoghese che non sembra voler sciogliere le riserve al momento Le sirene per l’asso portoghesi sono molteplici e secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint non è da escludere un ritorno in Premier League. Tra le pretendenti, infatti, è spuntato il Manchester City che si trova in quota a @6.

La formazione di Pep Guardiola è ancora alla ricerca di un bomber che possa sostituire il partente Aguero e viste le difficoltà nella trattativa con il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, lo staff tecnico dei Citizens sta pensando al colpo ad effetto per provare la caccia a quella Champions League solo sfiorata nell’ultima stagione, magari sfruttando l'interesse bianconero per Gabriel Jesus. Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere e non è da escludere che si tinga di celeste, quello del Manchester City di Guardiola.