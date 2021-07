Scommesse Calciomercato: Lorenzo Insigne non rinnova ancora, quote in calo per l'addio al Napoli. Inter su Dumfries e Florenzi in pole per sostituire Hakimi

Oggi parliamo di Lorenzo Insigne, uno dei nomi più caldi nel Calciomercato visto che il suo rinnovo col Napoli non è ancora arrivato e le quote rimangono in bilico sulla sua permanenza sotto il Vesuvio. Si muove anche l'Inter che sulla fascia deve sostituire Hakimi. Si parla di Dumfries e Florenzi mentre dall'altra parte occhio ad Emerson Palmieri.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Dove giocherà Lorenzo Insigne?

L'ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato spazio alle prime perplessità. I bookmaker rivedono le loro valutazioni sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, complice un rinnovo che tarda ad arrivare. Le trattative con la società per l'ingaggio non hanno fatto progressi e lo stallo è evidente anche in quota, dove per la prima volta la quota sull'addio di Insigne subisce un taglio significativo: dal @5,40 della scorsa settimana, la separazione si gioca ora @3,70 su Planetwin365. Non solo Insigne, visto che la situazione rimane in bilico pure per Fabian Ruiz: in questo caso molto dipenderà dalle offerte che arriveranno ai partenopei, ma intanto la partenza dello spagnolo è data @2,32.

Inter, chi sostituirà Hakimi?

L'Inter va alla caccia di esterni dopo la dolorosa cessione di Achraf Hakimi. A essere più in emergenza è la fascia destra con due nomi in pole position che potrebbero fare al caso dei nerazzurri: gli esperti di SNAI, infatti, vedono come probabile l'acquisto di Denzel Dumfries dal PSV, in quota @2,50 in questa sessione di mercato. Ma occhi puntati anche su Alessandro Florenzi, appena rientrato a Roma dopo il prestito al Psg: l'esterno della Nazionale di Mancini in nerazzurro vale @2,75 la posta. Simone Inzaghi potrebbe però ritrovare anche un suo fedelissimo della Lazio. Si tratta di Manuel Lazzari, il cui trasferimento in nerazzurro paga @4 volte la posta giocata. Anche sulla fascia sinistra, l'Inter ha bisogno di rinforzi nonostante il buon rendimento di Dimarco e il rinnovo di Kolarov. I bookie non escludono un possibile arrivo di Emerson Palmieri @2,50. Sempre dal Chelsea risulta meno probabile Marcos Alonso, dato @5 in nerazzurro all'inizio della prossima stagione.