Scommesse Calciomercato: in caso di partenza di Cristiano Ronaldo ci sono Icardi o Gabriel Jesus per la Juve, intanto Allegri ridisegna il centrocampo. Per i book Koulibaly rimane a Napoli

Vediamo i rumors di calciomercato e i movimenti di quota più interessanti per la giornata di mercoledì 21 luglio 2021. Si parla di Juventus e Cristiano Ronaldo che potrebbe partire. In quel caso i bianconeri andrebbero su Mauro Icardi o Gabriel Jesus. Le quote spingono verso Kalidou Koulibaly ancora a Napoli.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Dove giocheranno Cristiano Ronaldo e Kalidou Koulibaly?

C'è ancora incertezza in casa Juventus riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha sciolto le riserve e la dirigenza bianconera sta iniziando a guardarsi intorno per una sua eventuale sostituzione. Secondo i betting analyst di Snai il primo indiziato a vestirsi di bianconero in caso di addio di CR7 è l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi, tanto che l'arrivo a Torino del centravanti del PSG si trova in quota @4 con uno scambio tra le due squadre che non sembra un'ipotesi così remota. Altro club interessato al numero 7 bianconero è il Manchester City ed anche qui la possibilità di uno scambio fa propendere per un approdo in bianconero di Gabriel Jesus che vale @5 volte la posta. La possibile soluzione, però, potrebbe trovarsi sul mercato italiano ed è rappresentata da Gianluca Scamacca, centravanti rientrato al Sassuolo e già cercato dalla Juventus nello scorso mercato. Una possibilità di vederlo in bianconero si trova a quota @6. Più complessa la possibilità di un acquisto di Domenico Berardi e Antonie Griezmann, entrambi in quota @7,50. Le caratteristiche tecniche dei due sono già presenti in diversi elementi della rosa ed Allegri sarebbe orientato ad accogliere profili diversi per rinforzare il proprio attacco.

Intanto Max Allegri sta facendo sudare tutti nel ritiro della Juventus in attesa che tornino i nazionali dopo l’Europeo e dei regali che la società regalerà al tecnico toscano, tornato alla Continassa dopo due anni di riposo. Il mister dei cinque scudetti consecutivi, e delle due finali di Champions, per tornare al successo punta a una rivoluzione in mezzo al campo: così il ritorno di Miralem Pjanic, dopo un anno al Barcellona, è un’ipotesi concreta secondo gli esperti di Sisal Matchpoint tanto che il bosniaco nuovamente alla Continassa è in quota @2,50. Il centrocampista slavo è uno dei fedelissimi di Allegri che sarebbe felicissimo di affidargli nuovamente le chiavi della Juventus. In casa bianconera si monitora anche la situazione di Corentin Tolisso, in scadenza con il Bayern Monaco tra un anno. I tedeschi non considerano incedibile il centrocampista francese e un’avventura in Italia sarebbe gradita dall’ex leader del Lione: veder sbarcare Tolisso in Serie A si gioca @3,00. Ma, restando in tema di transalpini, il grande sogno della Juventus rimane Paul Pogba. Il “Polpo” non ha rinnovato con il Manchester United che nell’estate 2016 lo pagò 105 milioni proprio alla società torinese. I Red Devils vorrebbero monetizzare e Pogba sarebbe felice di tornare a Torino: la trattativa non è facile ma neanche impossibile visto che ammirare nuovamente il francese in bianconero pagherebbe @9 volte la posta.

Le strade di Kalidou Koulibaly e del Napoli potrebbero separarsi in questo mercato estivo. Le offerte arrivate per il difensore, però, non soddisfano il presidente Aurelio De Laurentiis che non sembra avere nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello. Un vero e proprio rebus quello che riguarda il senegalese con i betting analyst di Olybet.it che quotano l'addio di Koulibaly @3,40 volte la posta, un valore che fa propendere per la permanenza senza però blindare del tutto il difensore. Koulibaly, infatti, ha già espresso il desiderio di cambiare aria, ma senza un'offerta adeguata difficilmente potrà svestire la maglia azzurra che indossa dal 2014, anno in cui arrivò dal Genk per circa 8 milioni di euro. Sette anni dopo per portarlo via dalla squadra di Spalletti ne servono 50, una cifra che, in un mercato mai così bloccato, potrebbero rappresentare il vero ostacolo alla sua partenza.