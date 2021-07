Scommesse Calciomercato: Ilicic verso il Milan e Romero (Barcellona e Tottenham) potrebbero lasciare l'Atalanta secondo i book. Icardi-Juve ancora possibile

Oggi parliamo del Calciomercato in uscita dell'Atalanta ma non solo, visto che si continua a parlare di Mauro Icardi alla Juventus.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Dove giocheranno Ilicic, Romero e Icardi?

Il futuro di Josip Ilicic rimane ancora avvolto nel mistero. Il trequartista sloveno, infatti, ha già manifestato il desiderio di cambiare aria tanto che i betting analyst di Snai vedono il suo abbandono alla Dea a quota 1,50. Tra le società interessate c'è il Milan in pole position che ha individuato in Ilicic il giocatore perfetto per sostituire Calhanoglu tanto che l'approdo in rossonero vale @1,75 volte la posta. Più defilata, invece, c'è la Lazio che potrebbe tornare alla carica in caso di cessione di Luis Alberto: lo sbarco nella Capitale, però, non sembra imminente tanto che l'approdo alla corte di Sarri vale @5 volte la posta. Più indietro ancora ci sono, infine, Napoli, Roma e Fiorentina a quota @15.

Sempre in casa Atalanta e in possibile uscita. Il centrale argentino della Dea, Cristian Romero, è uno dei nomi più gettonati di questo calciomercato. Dopo un’annata da incorniciare, conclusasi con la vittoria della Coppa America con l'Argentina, su di lui hanno messo gli occhi big del calibro di Barcellona e Tottenham, pronte a scatenare un’asta per accaparrarselo. Gli Spurs si sono mossi concretamente, Paratici è un estimatore della prima ora di Romero, fu infatti proprio il ds a prelevarlo dal Genoa per portarlo alla Juventus. Il club inglese, dopo Gollini, ha buone chance di chiudere un altro affare con l’Atalanta: per gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, il Tottenham è la destinazione più probabile di Romero @1,80. L’Atalanta però, potrebbe anche provare a tenere il suo gioiello, l’opzione di un altro anno a Bergamo è @2,75. La concorrenza per Romero è tanta, nella corsa per l'ex centrale della Juventus è piombato infatti anche il Barcellona. Il club catalano ha presentato un’offerta ma le chance dei blaugrana salgono @6,00. Tra le squadre interessate a Romero, figurano anche il Manchester United @9,00, il Chelsea @16,00, e il Liverpool @20,00.

Spostiamoci nella Torino bianconera. Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juventus, ma il suo futuro continua a tenere banco ed è strettamente intrecciato alle sorti di Mauro Icardi, al Psg. Il portoghese infatti, continua ad essere associato a diverse squadre, tra cui proprio quella parigina, dove invece l’attaccante argentino non è ancora riuscito ad affermarsi. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint la pista che riporterebbe Icardi in Serie A, a vestire la maglia bianconera, non è sfumata del tutto ed è un’opzione @4 volte la posta. Occhio anche alla Roma che potrebbe inserirsi nell’operazione: l’ipotesi di vedere l’ex Sampdoria e Inter con la maglia giallorossa è @7,50. La permanenza di Icardi al Paris Saint Germain resta però l’opzione più probabile @1,33.