Scommesse Calciomercato: il Chelsea tenta l'Inter con 120 milioni per Lukaku. Scendono le quote di Zapata, Vlahovic e Correa in nerazzurro

La notizia bomba è quella dell'offerta del Chelsea, campione dell'ultima Champions League, che avrebbe fatto un offerta irrinunciabile all'Inter per Lukaku. La possibilità di partenza dell'attaccante belga è concentra e i bookmakers abbassano le quote sui possibili sostituti: Zapata, Vlahovic e Correa.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Dove giocherà Romelu Lukaku?

Il Chelsea fa sul serio per Romelo Lukaku. Il club inglese, dopo una prima offerta (respinta) di 120 milioni di euro complessivi, è pronto a rilanciare per chiudere l’affare e ora anche il giocatore sembrerebbe più aperto all’ipotesi di trasferirsi in Premier League, con un ingaggio che sarebbe quasi il doppio di quello attuale. L’addio del belga dunque, non sembra più così impossibile e, di fronte alla prospettiva di veder partire il suo gioiello, il club nerazzurro starebbe pensando già a come correre ai ripari.

Tra le alternative, in pole ci sarebbero Zapata dell'Atalanta e Vlahovic della Fiorentina. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, ci sono più chance di avere il colombiano, il cui trasferimento nella Milano nerazzurra è dato @2.75.

Più difficile la pista che porta a Vlahovic, con Commisso che spara altissimo per l’attaccante serbo, corteggiato anche da diverse big europee: ecco perché, per vedere Vlahovic con la maglia nerazzurra, si sale @4.50.

C’è poi l’opzione Correa, che Simone Inzaghi conosce bene. L’argentino è sempre più vicino alla separazione con la Lazio che, cedendo il Tucu, potrebbe sbloccare il mercato in entrata. L’ipotesi Correa all’Inter è proposta @3.00.