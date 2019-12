Podcast Betitaliaweb Daily Show #140 (19/12/2019): Calcio (Coppe Nazionali), Basket (FraRiz tips Eurolega), Volley Champions League, Hockey KHL + 6 FREE PICK

Giovedì di coppe nazionali nel calcio. Doveva essere una puntata un pò scarica del nostro podcast e invece ne è uscito un puntatone con 6 FREE PICK (Calcio, Hockey e Volley) e anche le analisi di FraRiz con spunti per le scommesse sulle 4 partite di Basket Eurolega in programma oggi.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #140 (19/12/2019)

CALCIO: Coppe nazionali in Olanda, Belgio, Portogallo e Spagna.

BASKET: Torna lo studio di FRARIZ con analisi e consigli su tutte e 4 le partite della 15a giornata di Eurolega, compresa l'attesa Milano-Valencia.

VOLLEY: 3a giornata Champions League di Pallavolo Maschile e anche di Femminile.

HOCKEY: 8 partite per la KHL al via alle 15:00. Alle 18:00 da non perdere il big match SKA-CSKA. TOTALE STAGIONALE PICK KHL: 65-46, +22.59 unità su 252 investite, ROI +8.96%.

6 FREE PICK (dal minuto 11:10): Torna al lavoro Zanardi (11-2, +20.76 unità su 32 investite) con 3 FREE PICK sul Calcio e altre 2 FREE PICK di Insider su Hockey KHL e 1 FREE PICK anche sul Volley.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-DICEMBRE: 222-192-4 +57.41 unità su 982 investite (ROI +5.84%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.