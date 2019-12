Podcast Betitaliaweb Daily Show #143 (30/12/2019): Calcio, Basket, Football Americano, Hockey KHL + 4 FREE PICK

Inizia l'ultima settimana del 2019 e anche oggi siamo in vostra compagnia per parlare delle scommesse sportive di questo lunedì e come sempre abbiamo selezionato le migliori free pick, altre 4 scommesse dopo le 4 con cui ci siamo salutati venerdì (3-1).

Betitaliaweb daily show - Puntata #143 (30/12/2019)

CALCIO: Si gioca in Gran Bretagna col posticipo di Championship inglese e in Galles.

BASKET: Germania 14/a giornata Bundesliga + Adriatic League.

FOOTBALL AMERICANO: 4 Bowl per il College Football e consigli per le scommesse.

HOCKEY: 5 partite di KHL in programma lunedì. 4 casse di fila con i pronostici di Insider. TOTALE STAGIONALE PICK KHL: 69-46, +29.75 unità su 261 investite, ROI +11.39%.

4 FREE PICK (dal minuto 08:50): 1 sola giocata di Calcio con Zanardi (Bala Town-Caernarfon) e 3 giocate di Insider su Hockey KHL.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-DICEMBRE: 238-198-5 +71.45 unità su 1036 investite (ROI +6.89%).

