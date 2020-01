Podcast Betitaliaweb Daily Show #146 (03/01/2020): Calcio (Liga-Serie A), Basket (Eurolega-NBA), Football Americano (NFL-College), Tennis ATP Cup, Hockey KHL + 14 FREE PICK e studio calcio WEEKEND

Come sempre ricca rubrica del venerdì che chiude la settimana del nostro podcast. Parliamo del programma del venerdì, torna la KHL e torna Insider con 3 giocate. Non manca lo studio di Dartagnan con ben 10 consigli sul calcio tra Serie A e Liga spagnola. Parliamo anche di sport americani (vi diamo molti spunti su College Football e l'inizio dei platoffs NFL) e di Basket NBA (si gioca anche in Eurolega per quanto riguarda la pallacanestro).

Betitaliaweb daily show - Puntata #146 (03/01/2020)

CALCIO: Tornano in campo la Liga e la Serie A tra venerdì e lunedì.

BASKET: Regular-season di Eurolega (Olimpia Milano-Zenit) + analisi delle 6 partite di Basket NBA.

TENNIS: Prima edizione del Atp Cup, torniamo in gioco con la nuova stagione di Tennis.

FOOTBALL AMERICANO: Consigli sui College Bowl + EARLY PICK NFL (playoffs Wild Card Round).

HOCKEY SU GHIACCIO: Dopo la pausa natalizia torna la KHL con 9 partite.

13 FREE PICK (dal minuto 13:45): 3 giocate di Insider su Hockey KHL. Studio di Dartagnan sul Calcio del fine settimane con 10 consigli per le scommesse tra Serie A e Liga.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-GENNAIO: 245-202-5 +80.09 unità su 1056 investite (ROI +7.58%)

