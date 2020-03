Podcast Betitaliaweb Daily Show #192 (11/03/2020): Calcio e Basket Champions League, Golf PGA Tour, Hockey Playoffs KHL + 6 FREE PICK 11/03/2020

Continua la Champions League (ma in Sudamerica c'è anche la Coppa Libertadores) e per oggi vi diamo 6 free pick, 3 sul calcio e 3 sui playoffs di Hockey su Ghiaccio KHL. Come ogni mercoledì vi diamo in anteprima anche i nostri consigli sul Golf, col The Players Championship del PGA Tour.

Betitaliaweb daily show - Puntata #192 (11/03/2020)

CALCIO: Si giocano altri 2 ritorni degli ottavi di finale di Champions League (Liverpool-Atlético Madrid e PSG-Borussia Dortmund). Recupero in Germania (Bundesliga) con Borussia Monchengladbach-Colonia. Rinviata per il Coronavirus invece il recupero di lusso in Premier League: Manchester City-Arsenal.

BASKET: Seconda tranche per il ritorno degli ottavi di finale con tre partite in programma ad iniziare dalle ore 17.

HOCKEY: Continuano i playoffs di KHL con 2 partite in programma: Ufa-Omsk e Yaroslav-Jokerit.

GOLF: Come ogni mercoledì vi diamo in anteprima le nostre selezioni e i consigli per le scommesse sui possibili vincitori del The Players Championship, uno degli eventi più importanti della stagione PGA Tour.

6 FREE PICK (dal minuto 12:15): 3 giocate sul Calcio con Dartagnan sulla Champions League (Liverpool-Atletico Madrid), con Striker sulla Coppa Libertadores (Olimpia Asuncion-Defensa Y Justicia) e con la Tripla della nostra redazione. Infine ci sono 3 giocate anche di Insider sul Hockey KHL.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 407-330-7 +89.15 unità su 1744 investite (ROI +5.11%).

