Podcast Betitaliaweb Daily Show #193 (12/03/2020): Coronavirus aggiornamenti sportivi, Calcio Europa League, Volley, Hockey Playoffs KHL + 8 FREE PICK

E' sempre più emergenza Coronavirus anche nello sport. Cerchiamo di fare il punto della situazione vedendo dove si gioca e dove no, ma parliamo anche di Europa League per quanto riguarda il calcio, di Volley femminile e dei playoffs di Hockey KHL che continuano. Abbiamo preparato 8 free pick per voi.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #193 (12/03/2020)

CALCIO: Roma e Inter non giocano contro Siviglia e Getafe, ma giocano le altre 6 partite dell'andata degli ottavi di finale.

VOLLEY: Champions League Femminile (Vakifbank-Dinamo Mosca).

HOCKEY: Continuano i playoffs KHL con gara 6 tra Spartak Mosca-Dinamo Mosca.

8 FREE PICK (dal minuto 06:00): Tanto lavoro sul Calcio con l'Europa League, 4 giocate in singola di Dartagnan, 1 di Zanardi e 1 Doppia dalla nostra Redazione. Infine 2 giocate anche di Insider su Hockey KHL.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 409-334-7 +83.75 unità su 1758 investite (ROI +4.76%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.