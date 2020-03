Podcast Betitaliaweb Daily Show #194 (13/03/2020): Coronavirus ultime news (tutti gli eventi e i campionati sospesi). Calcio Anticipi, Hockey Playoffs KHL e VHL + 6 FREE PICK

In questo difficile venerdì puntata speciale del Betitaliaweb Daily Show che non sarà come di consueto l'ultima della settimana visto che abbiamo deciso di andare in onda anche nel weekend. Nononostante le tante cancellazioni di eventi sportivi (ascolta tutte le ultime news), anche per oggi la nostra super redazione sempre al lavoro ha comunque trovato e selezionato 6 free pick per voi.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.





Betitaliaweb daily show - Puntata #194 (13/03/2020)

ULTIME NEWS: Tutti gli aggiornamenti sportivi, con eventi, campionati e manifestazioni sospese o annullate per il Coronavirus. Si ferma anche il calcio inglese dopo quello italiano, spagnolo, olandese e francese, oltre a Champions League ed Europa League. Dopo il primo turno si interrompe anche il The Players Championship di Golf, il primo GP del 2020 di Formula 1 in Australia. Stop agli Sport Americani con NBA, NHL e anche la Spring Training di MLB che rischia di veder posticipato pure l'inizio della regular-season. Annullata l'attesa March Madness di College Basket NCAAB (perdita da 4 miliardi in scommesse per i bookmakers negli USA).

CALCIO: Questo venerdì si dovrebbero comunque giocare gli anticipi in Germania (Fortuna Düsseldorf-Paderborn in Bundesliga e 2 partite di Bundesliga 2), in Russia (Akhmat Grozny-Dinamo Mosca in Premier League), in Turchia (Ankaragucu-Rizespor e Kasimpasa-Goztepe in Super Lig) e in Scozia (Motherwell-Aberdeen in Premiership). Si gioca anche in Sud America (Argentina Copa De La Superliga).

HOCKEY: Finite le serie degli ottavi di finale per i playoffs KHL. Martedì si continua con i quarti di finale. Anteprima delle 4 sfide in programma. TOTALE STAGIONALE PICK INSIDER KHL: 120-86, +35.49unità su 451 investite, ROI +7.86%.

6 FREE PICK (dal minuto 12:10): Anche oggi siamo riusciti a estrapolare ben 6 giocate dal povero palinsesto sportivo, e dopo l'ottimo 6-2 di ieri tra Europa League di Calcio e Hockey KHL. Oggi vi diamo 4 giocate di calcio con 2 singole di Zanardi, 1 giocata di Bundesliga con Salvatore e 1 Doppia studiata dalla nostra redazione tra i campionati in Polonia e Russia. Infine 2 giocate in singola di Insider sul Hockey, non sulla KHL ma sui playoffs di VHL (Tyumen-Yugra e Dinamo St. Petersburg-Almetyevsk). Vista l'emergenza e la necessità di stare in casa, questo venerdì non ci sarà il solito studio del Weekend di Dartagnan perché abbiamo deciso di andare in onda con le puntate speciali anche di sabato e domenica, per tenerci un pò compagnia in questo momento difficile, e per cercare di selezionare giorno dopo giorno le migliori giocate in base anche agli eventi che si giocheranno.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 415-336-7 +90.45 unità su 1774 investite (ROI +5.09%).

