Podcast Betitaliaweb Daily Show #195 (14/03/2020): Coronavirus ultime news (tutti gli eventi e i campionati sospesi). Calcio (Russia, Turchia, Serbia, Sud America), Super Rugby + 6 FREE PICK

Puntata speciale del sabato in questo difficile momento di Coronavirus. Teniamoci compagnia con una puntata del sabato del Betitaliaweb Daily Show dove vi diamo 6 Free Pick dopo il piccolo profitto fatto al venerdì, nonostante palinsesti molto scarni.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #195 (14/03/2020)

ULTIME NEWS: Novità, cancellazione eventi sportivi e ultime news dall'emergenza Coronavirus.

CALCIO: Si continua a giocare in Russia con la Premier League, in Turchia con la Super Lig e in Sud America, più altri campionati minori.

RUGBY: Il 6 Nazioni è fermo ma nell'emisfero australe continua il Super Rugby.

6 FREE PICK (dal minuto 05:30): 1 pick di Dartagnan sul Calcio (Konyaspor-Fenerbahce), 1 di Zanardi (Dnipro1-Mariupol) e 3 giocate di Striker151 (Javor-Cukaricki, Bolivar-Jorge Wilstermann e Doppia Sudamerica). Infine 1 giocata di Insider sul Super Rugby (Los Jaguares-Highlanders).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 418-337-7 +91.59 unità su 1782 investite (ROI +5.13%).

