BetItaliaWeb TV: palinsesto speciale e ricco per tenerci compagnia nei giorni del Coronavirus

Tutti in casa e scommesse molto limitate dai tanti eventi annullati. Che fare? La redazione e lo staff di BET saranno in vostra compagnia con un palinsesto speciale di BetItaliaWeb TV, più ricco del solito.

Vediamo il palinsesto che stiamo studiando a iniziare dal 14 marzo 2020, in questo difficile momento di Coronavirus, con tutti in casa e anche molti eventi sportivi annullati.

Palinsesto BetItaliaWeb TV: Marzo 2020

BETITALIAWEB DAILY SHOW

Ogni giorno, intorno a mezzogiorno, le notizie dal mondo dello sport e le migliori free pick selezionate dalla nostra redazione col nostro PODCAST quotidiano e principale che vede al lavoro 12 tipsters. Ci saranno anche le puntate speciali del Weekend al sabato e alla domenica e non solo da lunedì a venerdì come al solito. In pratica saremo in vostra compagnia ogni giorno per scovare le migliori scommesse in giro per il mondo.

DIDATTICA - VIDEO LEZIONI TRADING SPORTIVO WILLIAM MCCOIST

Sì, ce l'abbiamo fatta, WILLIAM MCCOIST, lo specialista di betting exchange, arriva finalmente ai nostri microfoni con una nuova rubrica che puntata dopo puntata ci inserirà nel mondo del Trading Sportivo insegnandoci le strategie migliori. Iniziamo con il Lay The Draw 2.

SPORT AMERICANI - ANALISI ANTEPOST MLB + DIDATTICA CON MORFEO

Gli Sport USA, nostro cavallo di battaglia, sono tutti fermi, ma continueremo la nostra rubrica HOME RUN SHOW con le analisi, le quote antepost, le ultime news, le statistiche e i consigli sulle scommesse per la stagione 2020 di Baseball Americano MLB, andando a vedere tutte le squadre di tutte le division di National League (dopo aver già trattato l'American League). Ci saranno anche le puntate speciali di SPORT USA NEWS & TIPS con ospite MORFEO, e parleremo di Didattica, Strategie e Statistiche nel mondo degli sport americani. Avete dubbi o richieste? Fateci le vostre domande, vi risponderemo nella direttamente nella prossima puntata.

LIVE BETTING - DIRETTE IN COMPAGNIA

Avevamo in mente di fare qualche diretta nel pomeriggio o in serata sul nostro canale YOUTUBE, seguendo insieme qualche evento sportivo ancora in corso, e dando i nostri consigli in live betting, soprattutto sul calcio, quindi avremo come ospiti Reda, Profeta e tanti altri della nostra redazione. In queste dirette cercheremo di strappare qualche risata, di passare il tempo in compagnia seguendo qualche partita e soprattutto di fare qualche cassa in live.

Continuate a seguire questo articolo per scoprire la programmazione precisa, con giorni ed orari, di tutte le rubriche, una programmazione che uscirà nelle prossime ore. Ogni puntata e ogni diretta saranno comunque segnalate per tempo anche sui nostri canali TELEGRAM: BAR SPORT WEB e BETITALIAWEB DREAM TEAM.