Podcast Betitaliaweb Daily Show #196 (15/03/2020): Coronavirus News, Calcio (Russia, Serbia, Turchia, SudAmerica), Snooker + 10 FREE PICK 15/03/2020

Puntata speciale domenicale per tenerci compagnia in questi giorni di emergenza Coronavirus, e magari per darvi anche buoni spunti per le scommesse. Nonostante l'emergenza abbiamo selezionato 10 FREE PICK di Calcio per voi, e vi diamo dei consigli anche sul Gibilterra Open di Snooker.

Betitaliaweb daily show - Puntata #196 (15/03/2020)

CORONAVIRUS: Le ultime news, e gli aggiornamenti sportivi dall'emergenza Covid-19.

CALCIO: Si continua a giocare la Premier League Russia, la Super Lig Turchia, la Parva Liga in Serbia ma anche in Ucraina e in tanti campionati in Sud America, dall'Argentina al Brasile, passando per la Bolivia.

SNOOKER: Si giocano le fasi finali del Gibilterra Open 2020.

10 FREE PICK (dal minuto 07:00): Calendario scarno, ma la nostra redazione vi consiglia comunque la bellezza di 10 FREE PICK, tutte sul Calcio. 1 giocata di Salvatore (Galatasaray-Besiktas), 2 di Zanardi (Trabzonspor-Basaksehir e Rostov-Lokomotiv Mosca), 2 di Dartagnan (Osmanlispor FK-Giresunspor e Olimpik Donetsk-Vorskla). Abbiamo poi 2 Doppie dalla nostra redazione (Brasile e Serbia) e infine il nostro Striker con 3 giocate sul Sud America (Nacional Potosi-Real Potosi, Oriente Petrolero-The Strongest e Belgrano de Cordoba-Platense).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 421-339-7 +95.14 unità su 1793 investite (ROI +5.30%).

