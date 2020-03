Podcast Betitaliaweb Daily Show #197 (16/03/2020): Coronavirus News, Calcio (Russia, Turchia, Brasile, Argentina, Cile), Snooker, Hockey KHL, Volley + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana col nostro Podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Continua l'emergenza Coronavirus, ma anche per oggi abbiamo selezionato 4 FREE PICK di Calcio per voi.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #197 (16/03/2020)

ULTIME NEWS: ultime notizie dal mondo dello sport con l'emergenza Covid-19. I campionati di calcio dove ancora si gioca, i possibili nuovi calendari di Calcio (Serie A, Champions ed Europa League ma anche Euro2020). Possibile slittamento anche per la Olimpiadi di Tokyo 2020.

CALCIO: Si gioca in Russia con la Premier League, in Turchia con la Super Lig e in Sud America con il calcio in Argentina, Brasile e Cile.

SNOOKER: Si è appena concluso il Gibilterra Open che è andato molto bene con le nostre giocate LIVE su TELEGRAM, e domani dovrebbe andare normalmente in scena anche il Tour Championship che seguiremo con le nostre scommesse.

HOCKEY: Domani sono in programma i quarti di finale dei playoffs KHL ma lo Jokerit non giocherà a San Pietroburgo (la squadra di Helsinki ha perso 0-5 a tavolino).

VOLLEY: Semifinali della Super League di pallavolo femminile in Russia con Dynamo Kazan-Dynamo Mosca.

4 FREE PICK (dal minuto 08:35): 2 giocate di Zanardi sul Calcio in Russia (Tambov-Samara) e in Turchia (Antalyaspor-Sivasspor) ma anche 2 giocate di Striker sul Calcio in Sud America col Cile (Curico Unido-Union Calera) e la coppa in Argentina (Rosario-Colon).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 424-344-9 +92.22 unità su 1816 investite (ROI +5.07%).

