Podcast Betitaliaweb Daily Show #199 (18/03/2020): Coronavirus Ultime News, Calcio (Singapore, Nigeria, Turchia, Brasile, Nicaragua), Basket, Volley + 8 FREE PICK

Anche oggi abbiamo scovato 8 Free Pick tra Calcio, Basket e Volley in giro per il mondo. In Europa si gioca solo in Turchia, Russia e Bielorussia. In campo anche in Sud e Centro America con i campionati regionali in Brasile e la Premier in Nicaragua.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #199 (18/03/2020)

ULTIME NEWS: Le ultime notizie sportive dall'emergenza Coronavirus Covid-19. Come potranno essere i calendari di Serie A, Champions League ed Europa League nel Calcio? Si parla anche del possibile calendario 2020 in Formula 1. Nuovi positivi nel mondo dello sport, da Zaccagni del Verona a Durant dei Nets.

CALCIO: Si gioca la Premier League, ma non in Inghilterra, a Singapore. Giornata piena con un pomeriggio da 10 partite in Nigeria, continua anche la Turchia con la terza divisione. In Brasile alcune sospensioni, ma dovrebbero giocarsi i campionati regionali Brasiliense e Paraibano, oltre al principale campionato di calcio Nicaragua.

BASKET: In campo le cadetterie della pallacanestro in Russia e in Turchia.

VOLLEY: In Bielorussia oltre all'Hockey si giocano anche i playoffs di Pallavolo maschile.

8 FREE PICK (dal minuto 08:00): 1 giocata sul Calcio di Zanardi in Singapore (Balestier Khalsa-Hougang), 2 Doppie della nostra redazione sulla NPFL in Nigeria, e 1 pick anche di Striker151 sul campionato in Nicaragua (Ferretti-Managua FC). Infine Insider ci da 2 giocate di Hockey su Ghiaccio in Bielorussia (entrambe su Soligorsk-Neman Grodn) e 2 giocate anche di Basket sulla TBL in Turchia (entrambe su Gemlik-Mamak).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 427-348-9 +88.86 unità su 1830 investite (ROI +4.85%).

