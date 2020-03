Podcast Betitaliaweb Daily Show #200 (19/03/2020): Covid-19 ultime news sportive,Calcio (Bielorussia-Haiti-Brasile), Volley CEV Cup, Hockey + 7 FREE PICK

Continuiamo ad occuparci di sport in Bielorussia visto che continuano i playoffs di Hockey su Ghiaccio in Extraliga, ma inizia anche il campionato di calcio di Vysshaya Liga. Si gioca anche ad Haiti e in Brasile per quanto riguarda il calcio, e la CEV Cup di pallavolo maschile con le semifinali. Anche oggi abbiamo selezionato 7 free pick per voi, e tanti consigli sui pochi eventi sportivi ancora in programma questo giovedì.

Betitaliaweb daily show - Puntata #200 (19/03/2020)

CORONAVIRUS NEWS: Le ultime news dal mondo dello sport per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Rinvii, annullamenti di eventi sportivi e nuovi possibili calendari, dal Calcio, alla Formula 1 passando per il Tennis.

CALCIO: Inizia il campionato di calcio in Bielorussia (Vysshaya Liga) con le prime 2 partite in programma nel pomeriggio. Si gioca anche ad Haiti (Championnat National) e in Brasile (campionati Amapaense e Piauiense).

VOLLEY: Semifinali di andata della CEV Cup di pallavolo maschile, derby russo tra Lokomotiv Novosibirsk - Zenit St. Petersburg.

HOCKEY: Playoffs di Extraliga in Bielorussia con Gara 5 tra Yunost Minsk - Dinamo Molodechno.

7 FREE PICK (dal minuto 05:55): La nostra Redazione ha studiato 4 giocate di Calcio, una doppia in Bielorussia (Energetik Bgu–Bate Borisov + Soligorsk-Zhodino) e tre singole ad Haiti (Cavaly AS-Tempete FC, Violette-Arcahaie e Baltimore SC-Ouanaminthe). Infine 3 giocate di Insider, 2 sulla Pallavolo russa (entrambe su Lokomotiv Novosibirsk-Zenit St. Petersburg) e 1 sull'Hockey in Bielorussia (Yunost Minsk-Dinamo Molodechno).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 433-350-9 +92.71 unità su 1846 investite (ROI +5.02%).

