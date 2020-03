Podcast Betitaliaweb Daily Show #201 (20/03/2020): Coronavirus ultime news sportive, Calcio (Australia, Singapore, Bielorussia, Palestina), Hockey + 8 FREE PICK

Venerdì di calcio in Bielorussia, Singapore e Palestina, ma anche in Australia continua la A-League. Anche oggi vi diamo le ultime news dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19, ma anche 8 free pick selezionate dalla nostra redazione, dopo che negli ultimi 3 giorni abbiamo sempre fatto profitto, alla faccia del palinsesto scarno e dei campionati infimi.

Betitaliaweb daily show - Puntata #201 (20/03/2020)

CORONAVIRUS NEWS: Le ultime news dal mondo dello sport per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Rinvii, annullamenti di eventi sportivi e nuovi possibili calendari. Ufficiale la cancellazione del GP di Montecarlo per la Formula 1. Calcio, Lotito vuole la Lazio in campo per gli allenamenti da lunedì, ma 19 club di Serie A sono contro.

CALCIO: Continua la prima giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dopo le sorprese di ieri. Si gioca anche in Singapore, Palestina e soprattuto in Australia con la A-League.

HOCKEY: Gara 5 della semifinale di playoffs per la Extraliga in Bielorussia.

8 FREE PICK (dal minuto 06:40): 1 singola di Zanardi sul Calcio a Singapore (Tanjong Pagar-Albirex Niigata) e 3 giocate selezionate dalla nostra redazione, 2 in singola sulla Vysshaya Liga (Dinamo Minsk-FC Rukh Brest e Brest-Smolevichi) e 1 doppia sulla West Bank League in Palestina (Albirah-Jabal Al Mukaber + Al Khaleel-Palestinian Forces). 1 giocata anche di Dartagnan in anticipo visto che si gioca sabato mattina alle ore 09:00 in Australia con la A-League (WS Wanderers-Sydney FC). Infine tripla giocata di Insider sull'Hockey e sulla stessa partita in Bielorussia (Neman Grodno-Shakhtar Soligorsk).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 439-352-9 +96.09 unità su 1861 investite (ROI +5.16%).

