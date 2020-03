Podcast Betitaliaweb Daily Show #202 (21/03/2020): Coronavirus News Sportive, Calcio (Angola, Bielorussia, Australia) + 7 FREE PICK

Puntata speciale del sabato. Come sempre diamo le ultime news dal mondo dello sport con l'emergenza Covid-19, ma anche oggi abbiamo selezionato 7 free pick di calcio per voi. Cerchiamo la 5° giornata di profitto consecutiva con le nostre giocate selezionate sul podcast.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #202 (21/03/2020)

COVID-19 NEWS: Le ultime news dal mondo dello sport per l'emergenza Coronavirus.

CALCIO: Si gioca in Bielorossia con la 1° giornata di Vysshaya Liga, in Australia con la A-League ma attenzione anche alla Girabola League in Angola.

7 FREE PICK (dal minuto 04:00): 2 giocate selezionate dalla nostra Redazione sul Calcio, una doppia in Angola (Sagrada Esperanca–Desportivo Da Huila + Interclube-Libolo) e una singola in Bielorussia (Isloch Minsk-Neman). Studio del Weekend con 5 giocate sul Calcio del nostro Dartagnan su Vysshaya Liga in Bielorussia e A-League in Australia.

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 443-355-9 +97.80 unità su 1872 investite (ROI +5.22%).

