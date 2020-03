Podcast Betitaliaweb Daily Show #203 (22/03/2020): Coronavirus News Sportive, Calcio (Angola-Bielorussia-Nicaragua-Australia), Hockey + 6 FREE PICK

Nonostante il palinsesto sportivo sempre più scarno, noi continuiamo a vincere e arriviamo da 5 giornate positive consecutive. Anche oggi abbiamo selezionato le migliori 6 Free Pick tra Calcio ed Hockey su Ghiaccio. Non mancano poi le ultime news dal mondo dello sport con l'emergenza Covid-19.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #203 (22/03/2020)

CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19.

CALCIO: Continua la prima giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia, ma anche i campionati di calcio in Angola, Nicaragua e Australia.

HOCKEY: Gara 6 della semifinale dei playoffs di Extraleague di Hockey su Ghiaccio in Bielorussia.

6 FREE PICK: Rivediamo le 4 giocate già date ieri dallo studio di Dartagnan ma vi diamo anche 6 nuove giocate, 1 singola (Caala-Sporting Clube de Cabinda) e 1 doppia (Ferroviario do Huambo-Progresso do Sambizanga + Cuando Cubango-Academica Petroleos do Lobito) sul calcio in Angola con la Girabola League e 1 singola anche sulla Vysshaya Liga in Bielorussia (Belshina-FC Minsk) dalla nostra Redazione. 2 giocate anche da Striker151 sul Nicaragua (Las Sabanas FC-Chinandega FC e Managua-Juventus Managua) e infine Insider con l'Hockey in Bielorussia (Soligorsk-Neman Grodno).

RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 445-355-9 +101.3 unità su 1875 investite (ROI +5.40%).

