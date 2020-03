Podcast Betitaliaweb Daily Show #205 (24/03/2020): Coronavirus news sportive, Edicola Calciomercato, Calcio, Table Tennis, eSports, Hockey + 6 FREE PICK

Martedì con poco Calcio (rinviate anche le partite in Birmania, ci sono le amichevoli delle squadre svedesi). Vi diamo comunque 6 free pick anche oggi, trattando pure l'Hockey in Bielorussia e gli eSports. Non mancano anche 3 consigli sul Table Tennis dopo lo straordinario all-green (4 su 4) di lunedì.

Betitaliaweb daily show - Puntata #205 (24/03/2020)

⚽️CALCIO: Continuano le amichevoli di preparazione delle squadre svedesi.

🏓TABLE TENNIS: Da mattina a sera una bordata di partite al via ogni 5 minuti tra Russia Liga Pro Mosca ed Ettu Cup.

🏒HOCKEY: Gara 7 della semifinale di Extraliga in Bielorussia tra Neman Grodno - Shakhtar Soligorsk. Chi raggiungerà lo Yunost Minsk in finale?

🚨6 FREE PICK (dal minuto 09:10): 1 tripla studia dalla nostra Redazione sulle Amichevoli di Calcio (Angelholms FF-Astrio + Almhults-Lonsboda + IFK Stocksund-Karlbergs). 1 giocata anche sugli eSports (Suning–Lng Esports, League of Legends Pro League Cina) e 1 giocata anche di Insider sull'immancabile Hockey in Bielorussia (Neman Grodno-Shakhtar Soligorsk). Infine altre 3 giocate micro state sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 453-360-10 +98.67 unità su 1898 investite (ROI +5.19%).

