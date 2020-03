Podcast Betitaliaweb Daily Show #206 (25/03/2020): Edicola (Coronavirus e Calciomercato News), Calcio (Amichevoli+Nicaragua), Basket, Tennis, Hockey, Pallamano, Table Tennis + 7 FREE PICK

Visto il periodo possiamo dire che questo è un ricco mercoledì di scommesse sportive. Sempre in campo le amichevoli di calcio svedese, ma in serata si gioca anche in Nicaragua. In gioco anche diverse leghe minori tra Hockey, Pallamano, Basket e Volley in Bielorussia e Russia, e non manca il Table Tennis. Anche oggi abbiamo selezionato 7 free pick per voi.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #206 (25/03/2020)

💊CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Le reazioni degli atleti italiani dopo lo slittamento a Tokyo 2021. Serie A a rischio?

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Si parla delle Olimpiadi di Tokyo, dei calendari dei campionati ma anche di Ibrahimovic e il Milan, del Barcellona sul Lautaro Martinez e le idee per il nuovo attacco del Napoli.

⚽️CALCIO: Ancora amichevoli svedesi e russe in preparazione ai campionati di calcio. Si gioca anche l'11° giornata di Liga Primera in Nicaragua.

🏀BASKET: Si gioca in Tagikistan ma è in campo anche la quarta lega della pallacanestro in Russia.

🎾TENNIS: Partite di esibizione del World Tennis.

🏒HOCKEY: Si gioca la 2° lega di Hockey su Ghiaccio in Bielorussia e la Liga Pro in Russia.

🤽‍♂️PALLAMANO: In Bielorussia si gioca anche la pallamano.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi tanto ping pong. Continuano la Setka Cup, la TT Cup e la Russia Liga Pro.

🚨7 FREE PICK (dal minuto 08:55): 4 giocate di Calcio selezionate dalla nostra Redazione. Andiamo con 1 doppia sulle Amichevoli in Svezia, 1 Tripla e 2 singole sul campionato di calcio in Nicaragua. Infine 3 consigli sull'immancabile Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 455-363-10 +95.67 unità su 1904 investite (ROI +5.02%).

