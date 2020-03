Podcast Betitaliaweb Daily Show #207 (26/03/2020): Edicola (Coronavirus, Calciomercato news), Calcio (Amichevoli, Bielorussia), Basket, Volley, Poker Online Freeroll, Table Tennis + 7 FREE PICK

Giovedì con altre amichevoli di calcio svedese ma si gioca anche in Bielorussia col campionato riserve. Si gioca anche in Russia con la 3a lega di Pallavolo. Per oggi vi diamo altre 7 free pick e non dimenticate il torneo freeroll con €1000 in bonus poker in regalo per questa sera.

Betitaliaweb daily show - Puntata #207 (26/03/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Si studia per finire i campionati di calcio a luglio e le coppe europee ad agosto, a costo di ritardare l'inizio della stagione 2020-21.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Inter su Giroud, Milan a un bivio con Donnarumma e Romagnoli, Pogba verso il Real Madrid?

⚽️CALCIO: Continuano le amichevoli di calcio svedese e si gioca anche il campionato riserve in Bielorussia.

🏀BASKET: Mattinata di pallacanestro col campionato in Taiwan.

🏐VOLLEY: Giornata piena per la 3/a divisione della pallavolo russa.

🏓TABLE TENNIS: Ping pong mania! Continuano i tornei di Russia Liga Pro, TTCup, Setka Cup e si gioca anche in Repubblica Ceca.

💵POKER ONLINE: Giovedì 26 marzo alle ore 21:00 non dimenticate il nostro FREEROLL con €1000 in bonus poker in regalo su Sisal. Per ricevere la password invia una e-mail a info@pokeritaliaweb.org. Se non hai un conto gioco SISAL puoi aprirlo da qui: https://bit.ly/38SQPsO.

🚨7 FREE PICK: 3 giocate sul Calcio (Amichevoli e Bielorussia Riserve) + 1 consiglio alternativo con una doppia. 2 giocate sul Table Tennis e altre 2 giocate di Insider su Pallacanestro (Taiwan) e Volley (Russia 3).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 458-367-10 +91.12 unità su 1912.5 investite (ROI +4.76%).

